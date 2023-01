6 GENNAIO - Folla in piazza XX Settembre oggi pomeriggio con oltre 7mila persone accorse per lo spettacolo realizzato con i vigili del fuoco. Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha consegnato regali ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria

di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco sullo spettacolo in piazza)

Oltre 7000 persone per la befana dei vigili del fuoco in piazza XX Settembre. E’ mancato tantissimo l’appuntamento con la vecchina che scende da Palazzo Sforza. Dopo due anni di stop per la pandemia e altrettanti di trasferta a Civitanova Alta, la Befana torna a divertire grandi e piccini. Un successo iniziato già nel primo pomeriggio con le attrazioni itineranti che hanno accompagnato la discesa della Befana dei vigili del fuoco, “interpretata” per l’occasione da Marco Scocco che ha tenuto tutti col naso all’insù.

Ma la giornata si era aperta con la visita all’ospedale di Civitanova del sindaco Fabrizio Ciarapica ai piccoli pazienti del reparto di pediatria e consegnato loro dei regali donati dallo Spazio Conad del centro commerciale Cuore Adriatico. «Aver regalato ai bambini e ai genitori un sorriso e un abbraccio è un’esperienza che emoziona e ci riempie il cuore – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – Ringrazio lo Spazio Conad per i doni e la Proloco di Civitanova Alta per aver portato la Befana. È stata anche un’occasione per esprimere gratitudine al personale medico e paramedico che con grande professionalità e tanta umanità si prende cura dei piccoli pazienti».

Befana anche nella Città Alta, dove invece, la simpatica vecchietta è arrivata in piazza della Libertà accolta dalla gioia di grandi e piccoli, insieme agli artisti di strada e a seguire, spettacolo delle marionette all’auditorium San Francesco.

Ma il successo vero e proprio si è registrato in piazza XX settembre: grazie alla rinnovata collaborazione coi vigili del fuoco, la Befana è scesa a cavallo della scopa da Palazzo Sforza per poi sfilare tra le vie del centro, a bordo del carro organizzato da Marco Renzi e distribuendo dolcetti e caramelle. Oltre 7000 le persone che hanno affollato la piazza, ma anche sfilando lungo il corso, complici anche le temperature miti di un gennaio anomalo che ha reso piacevole intrattenersi all’aperto senza il freddo rigido tipico dell’inverno.

«Questa festa rappresenta il “gran finale” di un periodo in cui tutta Civitanova si è vestita a festa – ha detto Ciarapica – Quest’anno abbiamo dimostrato quanto sia importante mantenere accesa e viva la città in un periodo così difficile. E’ stato un investimento in forza e fiducia. E questa scelta è stata premiata dalla presenza di migliaia di visitatori, da una grande partecipazione di pubblico agli eventi organizzati dal comune e da un clima di festa che ha rafforzato il piacere della convivialità e dello stare insieme. I sorrisi e la gioia sul volto di grandi e piccoli è la conferma di come l’Epifania è da sempre una festa capace di mettere insieme la meraviglia dell’attesa e la gioia di ricevere anche doni semplici come una caramella. Un sincero ringraziamento alla Proscenio Teatro e ai nostri vigili del fuoco anche per il prezioso lavoro che svolgono quotidianamente per la nostra sicurezza».

Soddisfazione per l’evento, a partire dalla grande animazione in piazza XX Settembre, dall’assessore al Turismo Manola Gironacci che ha organizzato l’evento insieme a Proscenio Teatro: «Una gran bella festa che ha richiamato moltissima gente dopo due anni di chiusure e che ancora una volta dimostra la vocazione di Civitanova agli eventi e all’accoglienza turistica delle famiglie».