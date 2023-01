CIVITANOVA - La dirigenza ha sottoscritto l'intesa con i sindacati a fine dicembre. Il presidente Alfredo Perugini: «E' il primo tassello per costruire una comunità di persone che condividono valori con l’obiettivo concreto di contribuire a sostenere il potere di acquisto del proprio personale e delle proprie famiglie»

Ci saranno 500 euro in più entro gennaio per gli oltre 170 dipendenti dell’Asp Paolo Ricci di Civitanova, rappresentata dal presidente Alfredo Perugini, e la propria società in house ”Paolo Ricci servizi srl”, rappresentata dall’amministratore unico Maria Pia Mazzaferro, che a fine dicembre hanno siglato il contratto integrativo per il personale non dirigente con le organizzazioni sindacali, rappresentate per la CGIL da John Palmieri e per la Cisl da Alessandro Moretti.

«Con la sottoscrizione del contratto – si legge in una nota dell’azienda – è stata prevista l’assegnazione di risorse per il welfare aziendale, istituto a cui pochi enti ricorrono. Gli oltre 170 dipendenti del “Paolo Ricci” potranno quindi beneficiare di 500 euro in più che verranno elargiti, entro il mese di gennaio, sotto forma di beni e servizi.

L’iniziativa mostra l’attenzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nei confronti del proprio personale e l’apprezzamento per l’operato e l’impegno quotidiano profuso. L’utilizzo del welfare aziendale, in un momento in cui a causa dell’inflazione è notevolmente aumentato il costo della vita, è un segno di solidarietà sociale del “Paolo Ricci” verso i propri dipendenti».

«Il welfare aziendale previsto dal Paolo Ricci – evidenzia il presidente dell’Asp Paolo Ricci Alfredo Perugini – è il primo tassello per costruire una comunità di persone che condividono valori con l’obiettivo concreto di contribuire a sostenere il potere di acquisto del proprio personale e delle proprie famiglie e, quindi, migliorare il benessere organizzativo della propria forza lavoro. Tale proposito è particolarmente importante nell’ambito in cui il “Paolo Ricci” opera dove il valore deriva prevalentemente dal benessere delle persone che si occupano delle persone».