I GRUPPI ORGANIZZATI scelgono il Maceratese. Il bilancio di Elena Proponenko, presidente dell’Associazione Macerata by Marche Guide Turistiche nelle Marche, che ha curato l'accoglienza di numerose comitive tra cui un gruppo arrivato dal Veneto a fine anno

Per le festività natalizie a Macerata sono tornati i gruppi organizzati. Per loro e per gli operatori turistici sono arrivate anche delle importanti novità: prima tra tutte la possibilità per i bus turistici di parcheggiare a ridosso del centro storico ai giardini Diaz. Finora l’unico parcheggio disponibile era quello allo stadio Helvia Recina. Una “pecca” da sanare è la mancanza di strutture alberghiere che consentano di ospitare anche i gruppi più numerosi.

«Tra autunno e prima parte dell’inverno abbiamo accolto numerosi gruppi nel nostro territorio, provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Belgio – spiega Elena Prokopenko presidente dell’Associazione Macerata by Marche Guide Turistiche nelle Marche – Per farli sentire come a casa abbiamo collaborato con le guide esterne, le amministrazioni, i cittadini singoli nel curare insieme gli itinerari, l’organizzazione e l’accoglienza nei minimi dettagli e abbiamo avuto un ottimo feedback da parte dei nostri ospiti».

A fine anno, per esempio, un numeroso gruppo proveniente dal Veneto che ha scelto un lungo soggiorno nelle Marche, a Macerata ha ricevuto i saluti dell’assessore al Turismo del Comune di Macerata Riccardo Sacchi: «Ho avuto il piacere di portare il saluto dell’amministrazione e fare gli onori di casa ad alcuni gruppi turistici provenienti da diverse parti d’Italia che hanno scelto le Marche e, in particolare, per salutare il 2022 e festeggiare il nuovo anno. Macerata, città d’arte per vocazione, con i suoi bellissimi monumenti e musei, palazzi storici, vicoli medievali e paesaggi meravigliosi, ha incantato i tanti visitatori che hanno apprezzato l’accoglienza, l’ospitalità e la nostra cucina tipica. La strada è quella giusta. Avanti così». Il gruppo si è poi trasferito a Montelupone, uno tra i borghi più belli d’Italia: «E’ stato prezioso – continua Prokopenko – l’intervento di Alberto Muccichini, “una delle anime culturali del paese” che ha accolto il gruppo nel meraviglioso teatro storico “Nicola Degli Angeli”, incantando gli ospiti con tante curiosità e portando i saluti dell’Amministrazione comunale».

Nel periodo di fine anno i turisti hanno visitato le diverse località del maceratese: il capoluogo, Recanati, Tolentino, i borghi medioevali come Montelupone e Montecosaro, le abbazie romaniche.

«La professione di una guida turistica non è facile, c’è dietro un grande lavoro di promozione, comunicazione ed investimento, ma vedere arrivare i bus turistici e alla fine vedere ripartire i gruppi soddisfatti, è sempre una grande emozione, significa che siamo riusciti a lasciare loro un bel ricordo della nostra stupenda terra con l’augurio di ritornare».

Prokopenko è soddisfatta per la possibilità di parcheggiare i bus turistici ai giardini Diaz: «Devo ringraziare l’assessore Sacchi per aver ricevuto di recente gli operatori turistici Incoming e le guide turistiche, accogliendo le idee e le problematiche del settore. A seguito della riunione, l’assessore ha provveduto immediatamente all’assegnazione di uno spazio per il parcheggio dei bus turistici nei pressi del centro storico richiesto da tanto tempo ma mai risolto. Il parcheggio precedentemente assegnato allo stadio Helvia Recina che era distante dal centro e scomodo per gli autisti delle corriere che dovevano raggiungere i loro gruppi a pranzo o a cena. Ora i bus turistici possono sostare lungo le mura ai Giardini Diaz. Voglio ringraziare anche l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna e la Polizia Municipale per la preziosa collaborazione. Che dire? – conclude – Il turismo va avanti nonostante tutte le difficoltà presenti, la gente ha voglia di viaggiare peccato però la mancanza di strutture alberghiere nel centro storico di Macerata idonee ad accogliere i grandi gruppi».

(Redazione Cm)

