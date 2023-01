TRADIZIONE - L'appuntamento domani alle 15 al Palasport

La Befana chiude le festività natalizie di Pieve Torina e lo fa all’insegna della tradizione. La simpatica vecchietta sarà domani, venerdì pomeriggio, al palazzetto dello sport alle 15, per consegnare le calze ai bambini del paese che parteciperanno.

«Un omaggio che riproponiamo ogni anno convinti che si debbano coltivare i valori delle buone tradizioni e del dono – sottolinea il sindaco, Alessandro Gentilucci – . La Befana è un’occasione per stare insieme, far divertire i più piccoli e far socializzare le famiglie. Il dono delle caramelle ha un significato simbolico e testimonia il nostro spirito di comunità e condivisione che ci ha accompagnati sin qui e che, sono certo, continuerà a farlo anche in futuro». Dolcetti e caramelle quindi a chiudere un ricco calendario di eventi che ha avuto nello spettacolo del Doppiatore Marchigiano e della tombola in diretta tvdel 26 dicembre il suo clou, «una formula vincente e di successo, parte di un programma di iniziative pensato in primis per le famiglie», conclude il sindaco.