CIVITANOVA - Nuovo servizio dell'assessorato ai servizi sociali gestito dal Faro. Offrirà consulenza e opportunità di ascolto alle famiglie e ai ragazzi

Attivato, a Civitanova lo sportello adolescenza, un servizio a sostegno di ragazzi e genitori con figli adolescenti, voluto dall’assessorato ai servizi sociali e gestito dalla cooperativa sociale Il Faro. Questo servizio nasce come risposta al bisogno emerso dal territorio e di cui l’assessorato ha esternato la volontà di renderlo più strutturato e funzionale alle esigenze delle famiglie. Ciò trova riscontro anche dal monitoraggio effettuato attraverso il servizio di educativa di strada promosso dall’assessorato.

«Civitanova sempre di più città con l’infanzia ma anche con i giovani, con iniziative e servizi concreti che li sostengono costantemente nel loro percorso di vita e familiare – spiega l’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi – dopo il laboratorio teatrale per ragazzi e l’avvio del progetto Teen Star sulla sessualità e la affettività per gli adolescenti, la progettualità del welfare a sostegno delle famiglie e dei teenagers si arricchisce oggi con l’apertura di uno sportello che nasce dal confronto col territorio e vi ricade, in rete con gli altri servizi e risorse già attive, e in risposta alle esigenze di genitori e figli in una fase tanto critica quanto affascinante come l’adolescenza. Siamo in rete costantemente con altri attori istituzionali e agenzie educative, prime tra tutti le scuole, incontrati nel corso di questi mesi in un confronto reciproco e proattivo, e lo sportello oltre alle professionalità dedicate saprà rispondere alle più svariate domande indirizzando i genitori nei percorsi opportuni in ogni settore».

L’obiettivo è ampliare l’intervento a sostegno dei genitori, per favorire autonomia e competenza nella gestione delle proprie responsabilità e dei bisogni dei figli e prevenire eventuali rischi, promuovendo benessere individuale, familiare e di comunità. I colloqui saranno gestiti da personale qualificato e offriranno opportunità di ascolto, confronto e informazione su tematiche inerenti la preadolescenza e l’adolescenza; spazi di riflessione sul proprio stile comunicativo ed educativo; supporto nella lettura dei bisogni di ragazzi e ragazze; informazioni e orientamento sulle risorse e le opportunità disponibili per le famiglie con figli e sulle iniziative attivate dalla comunità locale. Il servizio è in fase organizzativa e a breve verranno indicati gli orari definitivi di apertura. È già disponibile il contatto per ogni informazione della referente alla mail [email protected] o telefonicamente al 388 899 7287.