Dimentica la teiera sul fuoco,

evacuato un palazzo

MACERATA - E' successo al civico 99 di via Maffeo Pantaleoni, strada chiusa al traffico per circa un'ora: il tempo necessario ai vigili del fuoco per consentire ai condomini di rientrare in sicurezza all'interno delle proprie abitazioni

Mette a bollire l’acqua in una teiera ma si dimentica di spegnere il fornello ed esce di casa, impauriti dal forte odore di gas i condomini chiamano i vigili del fuoco. Evacuato per circa un’ora in via precauzionale un palazzo al civico 99 di via Maffeo Pantaleoni a Macerata, chiusa la circolazione nella zona. E’ successo questa mattina intorno alle 10,45, quando alcuni abitanti del condominio hanno avvertito l’odore di gas proveniente da uno degli appartamenti del seminterrato e hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto è subito intervenuta una squadra da Macerata, i pompieri hanno rotto un vetro e sono riusciti ad entrare all’interno dell’appartamento, bloccando la fuga di gas. Secondo i primi accertamenti, e in base a quanto hanno rinvenuto i vigili del fuoco all’interno dell’abitazione, il proprietario di casa ha messo a bollire l’acqua nel pentolino ma si è dimenticato di spegnere il fornello ed è uscito. Per precauzione, è stato evacuato lo stabile e chiusa la strada per il tempo necessario alle verifiche del caso, con la polizia locale di Macerata che si è occupata di transennare l’area e regolare il traffico. Nel giro di un’ora, conclusi gli accertamenti dei vigili del fuoco, i condomini sono potuti rientrare nei loro appartamenti. (Redazione Cm)

