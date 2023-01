CIVITANOVA - Due chicchi e tre tazzine per la nota pasticceria che ha ricevuto uno dei punteggi più alti nelle Marche. Aurora Gazzani, che assieme al fratello Andrea e al padre Franco gestisce la struttura: «Un risultato che ogni anno ci riempie di soddisfazione e ripaga di tutto il lavoro che c'è dietro. Investiamo tanto nella formazione e aggiorniamo noi stessi e il personale per offrire servizi e prodotti sempre migliori»

Il bar Gazzani premiato dal Gambero Rosso, è il locale migliore di Civitanova. Due chicchi e tre tazzine per il bar pasticceria di via Alighieri che ha ricevuto il punteggio più alto tra le tre caffetterie civitanovesi inserite nella guida dei “Bar d’Italia”.

Un riconoscimento di prestigio, riservato a “pochi eletti” in provincia di Macerata, che è arrivato alla fine del vecchio anno alla famiglia Gazzani. La rivista Gambero Rosso ha infatti confermato anche per il 2023 il punteggio di due chicchi e tre tazzine, nomenclatura che premia la bontà del caffè e dell’offerta di caffetteria, ma anche i servizi, l’ambiente e la proposta gastronomica di salato, dolce e beverage. Gazzani è ormai da più di un decennio che è presente nella guida. Secondo gli esperti della celebre realtà editoriale infatti la storica insegna della città è “rinomata per la bontà della sua caffetteria della sua pasticceria e per la caffetteria di qualità”.

In particolare Il Gambero rosso cita i “cappuccini cremosi fino all’ultimo sorso” e le “brioches fragranti e genuine in tante fogge e farciture da gustare assieme a maritozzi, dolci tradizionali e ciambelloni” prodotti dal vicino forno Gazzani. E’ infatti proprio la peculiarità dell’offerta di Gazzani che è stata premiata: dal tradizionale forno attivo dal 1945, al bar pasticceria, nato nei primi anni 2000 infatti la realtà imprenditoriale civitanovese è a suo modo un unicum nel panorama locale.

Negli anni infatti Gazzani ha arricchito l’offerta, arrivando in ogni settore ai massimi livelli: non solo forno e pane (veramente di tutti i tipi), ma anche pasticceria fine di altissima qualità e torte da matrimonio a cui negli ultimi anni si è aggiunta la cucina e la ristorazione, come catering, ma anche come gastronomia, il tutto fatto dai circa 40 dipendenti dell’azienda. Settori che sembrano simili, ma che richiedono un’organizzazione molto diversa fra loro fra le varie aree. Una squadra “formidabile” come spiega Aurora Gazzani che assieme al fratello Andrea e al padre Franco gestisce la struttura: «Un risultato che ogni anno ci riempie di soddisfazione e ripaga di tutto il lavoro che c’è dietro ad una realtà come la nostra – racconta Aurora – investiamo tanto nella formazione, specie nella pasticceria, e ogni anno aggiorniamo noi stessi e il personale per offrire servizi e prodotti sempre migliori.

Tra le ultime novità apportate in questi anni ad esempio c’è il giardino esterno, mentre aggiorniamo continuamente i nostri prodotti inventando dolci nuovi come il sasso di San Marone nato per la celebrazione del patrono, o ad esempio da anni utilizziamo farine non raffinate, con grani antichi e cereali speciali e lievito naturale. C’è una grande attenzione e richiesta di questi prodotti e da tempo ormai noi li abbiamo studiati e inseriti nei pani speciali. Inoltre sta andando molto bene anche la rosticceria che facciamo sempre nel forno per la domenica e per il venerdì con il pesce, una dimensione questa in forte espansione». Tutti aspetti che non sono sfuggiti al Gambero più esigente d’Italia.

(Articolo promoredazionale)