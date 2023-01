CIVITANOVA - Acquisita la zona vicino all'Eurospin, ora l'amministrazione chiede all'azienda di valutare lo spostamento. Il 29 dicembre le ruspe stavano rientrando nell'area per iniziare i lavori, solo l'occupazione della strada da parte del comitato ha impedito loro di proseguire

di Laura Boccanera

Antenna di via Caracciolo, ora il sindaco di Civitanova si appella a Iliad per lo spostamento dell’impianto nell’area acquisita vicino all’Eurospin. Sembra fuori tempo massimo la supplica di Fabrizio Ciarapica all’azienda di telefonia per risolvere la questione dell’antenna.

Nei giorni scorsi infatti gli operai della ditta sono tornati nell’area individuata in via Caracciolo per proseguire con i lavori propedeutici all’installazione. Il Comune nel frattempo solo a fine anno ha acquisito formalmente con l’acquisto l’area vicino all’Eurospin a Fontespina, ma non è certo che Iliad accetti di predisporre un nuovo progetto ripensato e ricalibrato per quella zona. Da qui l’appello pubblico del sindaco: «il Comune ha fatto tutto quello che poteva fare. Ora rivolgo il mio appello a Iliad affinché installi l’antenna nell’area che abbiamo acquistato e che è a sua disposizione. Ringrazio la società telefonica per aver accettato, lo scorso maggio, la mia richiesta di sospendere l’installazione dell’antenna in attesa di trovare un’alternativa. Da quel giorno ci siamo impegnati ad individuare una nuova area, abbiamo acquistato il terreno adiacente l’Eurospin. Ora siamo al rush finale e tutto dipende dalla società telefonica».

Un risultato che lascia l’amaro in bocca la comitato di via Caracciolo che lo scorso maggio, alla vigilia delle elezioni era stato rassicurato che tutto era pronto e l’accordo per lo spostamento era stato raggiunto. Ma in realtà il 2 dicembre le ruspe sono entrate nel cantiere per iniziare i lavori e fare il basamento e solo il sit in dei residenti che hanno bloccato la strada con le auto ha impedito l’arrivo del mezzo pesante che trasportava l’antenna.

«Ieri mattina – spiega l’assessore Belletti – abbiamo sollecitato Iliad con l’ennesima Pec chiedendo di sospendere ogni attività volta all’installazione dell’antenna in via Caracciolo e di mantenere, quindi, gli accordi presi in merito alla delocalizzazione dell’antenna nell’area acquisita dal Comune. Confidiamo in Iliad e restiamo in attesa di un riscontro positivo – concludono il sindaco e l’assessore – ringraziamo il Comitato ed i residenti del quartiere per la loro tenacia. E’ stata una lunga trattativa, sicuramente non facile ma questa amministrazione è sempre stata dalla parte dei residenti. Il loro obiettivo è sempre stato anche il nostro».