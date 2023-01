MACERATA - Sabato dalle 9 alle 18,30 apertura straordinaria dello sportello per coloro che hanno fatto richiesta prima del 23 dicembre scorso

Open day per il ritiro dei passaporti sabato dalle 9 alle 18,30. Lo rende noto la Questura, che spiega: «Lo sportello dell’ufficio resterà aperto, in via straordinaria, esclusivamente per la consegna dei passaporti per i quali era stata presentata richiesta prima del 23 dicembre 2022. Gli utenti sono invitati a presentarsi per il ritiro del documento senza appuntamento, anche per conto di terze persone purché muniti di delega corredata dalla copia di un documento di identità del delegante».