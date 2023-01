CIAK - Il 12 gennaio al teatro Rossini l'associazione dantesca ha organizzato un appuntamento dedicato al poeta fiorentino. Proposto anche un concorso per i ragazzi alla migliore recensione del film e del libro del regista bolognese

Il regista Pupi Avanti a Civitanova il 12 gennaio per incontrare gli studenti delle superiori. Al centro il film “Dante”, e un confronto sulla figura del poeta fiorentino. L’iniziativa è dell’associazione dantesca civitanovese in collaborazione con Comune e Teatri di Civitanova. Al centro anche “L’alta fantasia”, il libro scritto dal regista bolognese e che è quasi una sceneggiatura del film in forma di racconto.

L’appuntamento con Avati si terrà al mattino (l’iniziativa è riservata solo alle scuole) al teatro Rossini. Il regista dovrebbe essere presente, ma alcuni suoi recenti problemi di salute hanno indotto gli organizzatori a predisporre, fin da ora, la possibilità di un video-collegamento per garantire, comunque, il suo incontro con i ragazzi. A questo appuntamento, i seicento studenti che hanno aderito e i loro insegnanti si sono preparati studiando vari aspetti della vita e dell’opera di Dante; in molti hanno anche letto il libro di Avati. «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dell’associazione culturale dantesca – ha detto il sindaco e assessore alla cultura Fabrizio Ciarapica – che da anni organizza eventi culturali di grande interesse e qualità. Sarà una occasione unica per i ragazzi delle scuole per confrontarsi con il noto regista che ha affrontato 25 anni di studi e ricerche per raccontare Dante».

«Ringrazio l’associazione dantesca civitanovese per aver voluto organizzare un momento di così grande spessore e formazione per i nostri studenti, e gli sponsor che hanno abbracciato un progetto così virtuoso – ha detto l’assessore Barbara Capponi. La crescita umana e personale dei nostri giovani passa da canali come l’incontro con autori e personaggi di cultura: due mostri sacri come Dante e Pupi Avati in un unico momento di riflessione rappresentano una opportunità unica imperdibile di cui siamo immensamente grati». «Nonostante la fama del poeta – ha detto il presidente dell’associazione, Francesco Sagripanti – il film è uno dei rarissimi esempi di omaggio del mondo del cinema al padre della lingua italiana. Per questo abbiamo voluto contribuire alla sua diffusione, soprattutto nel mondo della scuola, e permettere agli studenti di parlarne con il regista». All’evento hanno dato sostegno anche diverse aziende ed imprenditori del territorio finalizzato anche al concorso a premi che l’associazione dantesta ha proposto e dedicato alle migliori recensioni del film e del libro.