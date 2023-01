Ex ristoratore muore a 51 anni,

Colmurano piange Federico Lombardelli

ADDIO - Stroncato da una grave malattia, si è spento stamattina all'ospedale di Macerata. Aveva gestito per anni un locale in Bulgaria per poi tornare in Italia nel 2021

4 Gennaio 2023 - Ore 17:21 - caricamento letture

Si è spento questa mattina all’ospedale di Macerata Federico Lombardelli, 51 anni. Ristoratore, dopo tanti anni vissuti in Bulgaria, dove gestiva un locale da “oste”, come amava definirsi, era tornato nella sua Colmurano nel 2021 quando ha scoperto di avere una grave malattia. Abitava con la madre Maria nel piccolo paesino dell’entroterra e si occupava di dare una mano ad una impresa funebre del posto durante i funerali. Le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente negli ultimi due giorni, fino al ricovero nell’ospedale del capoluogo e al decesso, avvenuto questa mattina. Una notizia che ha lasciato attonita la comunità di Colmurano, dove Lombardelli era conosciutissimo. Fino a pochi giorni prima delle feste era in giro e frequentava il bar nel quale era solito incontrare gli amici. Federico Lombardelli, oltre alla madre, lascia la zia Giovanna, la zia Dolaide, gli zii Vincenzo e Luigi, i cugini e i parenti tutti. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Pietas di Passo Ripe San Ginesio, il funerale si svolgerà domani, giovedì 5 dicembre alle 15. nella chiesa parrocchiale di Colmurano. (redazione CM)

