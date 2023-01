MACERATA - La masterclass sarà gratuita e si terrà dalle 17 alle 19 del 6 gennaio, nei locali della mostra del giovane fumettista “Merry X-Men! Natale con i supereroi”, in corso Cairoli

di Fabrizio Cortella

Il 6 gennaio si avvicina e la mostra del giovane fumettista Davide Mecozzi, “Merry X-Men! Natale con i supereroi”, volge al termine. Ma al numero 90 di corso Cairoli si respira ancora aria di grande fermento: è garantito, infatti, che la Befana porterà un gradito dono a tutti i ragazzi che si prenoteranno telefonicamente al 3495747986.

È lo stesso Davide a raccontarci di che si tratta. «Il giorno dell’Epifania mostrerò agli allievi i primi rudimenti del fumetto: come creare un volto e come rendere le movenze di una figura nello spazio». Tanta roba. «In realtà, mi limiterò ad instradarli perché sono convinto che, alla loro età, bisogna sperimentare in piena autonomia e libertà: ci sarà tempo più tardi per studiare e affinare la tecnica e la propria sensibilità».

La masterclass sarà completamente gratuita e si terrà dalle 17 alle 19, nei locali della mostra. Davide, civitanovese nato nel 1993, dopo la maturità classica ha frequentato per tre anni i corsi della prestigiosa Accademia di comics di Jesi durante cui ha avviato la realizzazione di una serie originale, dal titolo “Soli spenti”, al momento solo auto-prodotta. Nel corso del 2022 ha realizzato per il mercato olandese il libro illustrato “Brullende kikkers” e, negli ultimi anni, si è avvicinato con successo anche al mondo dei murales. Storyboarder e aiuto-regista dello studio cinematografico Heptagon, è anche concept artist per un locale brand di abbigliamento. Alle sue spalle, Edilio Venanzoni annuisce sorridente: è il vice-presidente di Arcadia, la giovane associazione di appassionati dei comics, nata nel 2021 a Recanati, che ha reso possibile l’apertura della mostra prima di Natale (vedi l’articolo). «È stata dura organizzare tutto in poco tempo” esordisce soddisfatto “ma il feed back dei Maceratesi, accorsi numerosi ad ammirare i tanti ritratti di personaggi perlopiù della Marvel, ci ha ampiamente ripagato».

Ed ecco sopraggiungere Laura Laviano, assessore allo Sviluppo economico e all’Ambiente, scortata da Chiara Castellani, esponente dell’associazione commercianti di Corso Cairoli. L’assessore è visibilmente soddisfatta del risultato. «È bellissimo vedere un evento sul mondo dei fumetti: finalmente, era da tanto tempo che sognavo qualcosa del genere per Macerata».

Sollecitata a stilare un primo bilancio delle feste, ha dichiarato che «è andata oltre le aspettative: abbiamo avuto un grande riscontro ovunque sia stato fatto qualcosa e ciò grazie all’inventiva e alla disponibilità delle tante associazioni presenti in città. Approfitto per un sentito ringraziamento al mio ufficio tecnico che si è speso generosamente e alla Pro Loco che ha dato il suo fondamentale supporto logistico ovunque fosse richiesto». E ha concluso: «Ma la mostra di Davide Mecozzi è tutto merito è di Chiara, senza il cui entusiasmo nulla sarebbe stato fatto».

La Castellani si schermisce dietro la sua naturale modestia, ma è davvero lei il deus ex machina dell’evento. «Nel mio negozio passano tante persone con cui amo intrattenermi a parlare di tutto. Tra di esse, anche l’amico Edilio che acquista da me alcuni dei suoi amati fumetti. E così, ragionando insieme su che cosa fare per la cittadinanza, soprattutto quella più giovane, gli ho lanciato l’idea dei comics: inutile dire che l’ha colta al volo».

«Arcadia prende il nome dal mitico vascello spaziale di Capitan Harlock e sta a significare libertà assoluta per la fantasia e la creatività – aggiunge Venanzoni -. Il nostro nome è associato al Recanati Comics Festival, giunto alla sua seconda edizione, e questa è la prima collaborazione con l’amministrazione maceratese. Ma spero che sia solo un inizio».

La Laviano annuisce sorniona e la Castellani, a nome dell’associazione commercianti di Corso Cairoli, ribadisce: «Le idee sono tante, ma le incombenze ne sono ancora di più: solo con l’aiuto delle istituzioni possiamo fare qualcosa per fermare, ad esempio, la diaspora dei giovani verso la costa, specie nel fine settimana, e la Nona Arte può essere sicuramente d’aiuto».

Chiara ha un sogno nel cassetto: che qualcuno realizzi una storia a fumetti di Macerata «per farla conoscere alla gente che non ne sa nulla. Ma ora mi dovete scusare: ho dovuto chiudere momentaneamente il negozio per venire qui e ci sono delle persone che mi attendono». E scappa via a coccolarsi i suoi amati clienti, mentre l’assessore comunale e il vice presidente di Arcadia si scambiano spunti senza posa.

Se la Laviano dichiara la massima disponibilità a supportare iniziative di ampio respiro e di longeva durata, Venanzoni snocciola idee in serie: «Anche io ho un sogno nel cassetto, quello di riuscire a creare un festival di tutte le forme d’arte popolari del nostro tempo, dai comics alle serie televisive, dai giochi di ruolo ai cosplayers. Insomma, tutto ciò che gli americani definiscono roba da nerd».

Davide continua imperterrito a disegnare i suoi eroi preferiti, immerso nel suo mondo di supereroi e di avventure impossibili, ma apparentemente immemore di quello reale, fatto di seccature piccole e grandi… come dargli torto?