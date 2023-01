CIVITANOVA - La giunta ha dato il via libera alla sistemazione dell'asfalto nella strada della città alta

Approvato dalla giunta il progetto definitivo per il restyling di via Filippo Corridoni a Civitanova alta. Una spesa di 60mila euro.

«Nel corso di diversi sopralluoghi – spiega l’amministrazione – è emerso infatti che il piano viabile risulta deteriorato, in particolare si evidenziano avvallamenti e filature, che con le infiltrazioni delle acque meteoriche determinano un progressivo peggioramento del manto stradale, con conseguenti e continui interventi di manutenzione e rischi per la sicurezza. Si tratta di una via altamente trafficata, data la presenza di attività commerciali, oltre ad essere area di manovra per il servizio di trasporto pubblico».

«L’Ufficio tecnico – continua l’amministrazione – ha quindi redatto il progetto la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della carreggiata stradale, che prevede la fresatura perimetrale della carreggiata, compresi i tratti in corrispondenza degli attacchi sulle intersezioni con via del Pincio, via XXIV Maggio, viale della Repubblica e viale della Rimembranza. Successivamente verrà effettuata una stesura di conglomerato bituminoso e si provvederà al rifacimento della segnaletica orizzontale. La spesa complessiva è di 60.000 euro».