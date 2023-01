MORROVALLE - Dopo 37 anni l'attività si trasforma. L'inaugurazione domenica 8 gennaio alle 10 nel laboratorio in via Toscana 7. Marco Salvucci: «Cambiamo nome perché non usiamo più semilavorati industriali né ingredienti provenienti dall’estero ma materie prime genuine e locali. Abbiamo a cuore la salute delle persone, il cambiamento cliamatico e vogliamo sostenere la rete sociale formata da aziende agricole locali»

Lo storico Forno Salvucci a Morrovalle chiude e si rinnova: domenica 8 gennaio 2023 alle 10 in Via Toscana,7 la famiglia Salvucci inaugurerà la nuova Forneria Marchigiana. «Il Forno chiude dopo ben 37 anni perché ormai da tempo non usiamo più semilavorati industriali né ingredienti provenienti dall’estero ma materie prime genuine e locali – afferma Marco Salvucci, responsabile tecnico e socio -. Quindi era giusto ricominciare con un nuovo nome che testimoni l’innovazione, ovvero il ritorno alla consapevolezza di ciò che mangiamo ogni giorno. Il cibo deve essere buono ma anche preservare la nostra salute, tutelare l’ambiente e il tessuto sociale locale. Per questo ci siamo rivolti ad aziende delle province di Macerata, Fermo e Ancona. Le nostre specialità rimarranno pane e dolci tipici da forno realizzati esclusivamente da noi in laboratorio con ingredienti biologici, locali e senza additivi».

Trasparenza sugli ingredienti e sulla produzione ma anche volontà di tessere una rete sociale sono le nuove parole d’ordine. «Alla Forneria Marchigiana oltre a me e mio fratello Marco lavorano papà Germano, mamma Rita e tre ragazze e due ragazzi, tutti tra i 18 e i 30 anni, che collaborano con noi nei ruoli di fornaio, pasticcera e commesse – precisa Valentina Salvucci, responsabile vendite e socia -. Per gli ingredienti abbiamo selezionato fornitori locali che garantiscono metodi di agricoltura biologica e sostenibile, quindi di ottima qualità. Tra questi c’è la farina tipo 1 del Molino Agostini di Montefiore dell’Aso, la farina tipo 2 di miscuglio evolutivo coltivata in biologico e macinata a pietra dall’Azienda Agrobiologica La Viola di Torre San Patrizio, l’olio extravergine di oliva biologico di Cartechini a Macerata. O ancora le uova biologiche dell’azienda Ferioli di Muccia e le confetture Azienda Agricola Geminiani della Val D’Aso e tante altre eccellenze del territorio. Non a caso il nostro laboratorio artigianale è stato inserito tra i 100 migliori d’Italia che panificano grani tradizionali da filiere biologiche e si prendono cura del suolo».

Un risultato prestigioso raggiunto dopo anni di ricerca, studi e prove in laboratorio per trovare l’alchimia giusta tra tutti gli ingredienti e dare un gusto antico e genuino e a pane e dolci da forno. «Abbiamo unito l’esperienza trentennale di nostro padre alle conoscenze acquisite con la mia laurea in Scienze e tecnologie alimentari e il diploma di “Alta formazione panificatore “ alla Cast di Brescia – racconta Marco – . Io e mia sorella 10 anni fa abbiamo deciso di attuare un ritorno all’utilizzo di materie prime d’eccellenza. Nei prodotti della Forneria non trovate margarina, grassi idrogenati, miscele di ingredienti essiccati (uova, latte, lievito), conservanti e coloranti o ingredienti industriali a basso costo di provenienza extra europea, come purtroppo avviene in altri forni artigianali e come facevamo noi prima del rinnovamento. Anche il lievito madre naturale che usiamo è speciale. Lo abbiamo creato più di 15 anni fa e lo abbiamo rinnovato nel 2021, dopo la morte di nonno Igino, fondatore del Forno Salvucci, unendolo a quello del maestro Giuliano Pediconi. Gli abbiamo dato proprio il suo nome, lievito Igino».

La spinta al rinnovamento si basa sulla riflessione riguardo a tematiche molto attuali e molto sentite da parte dei titolari, come spiega Marco Salvucci: «La cattiva alimentazione porta a problemi di salute, prima tra tutti l’obesità, i cambiamenti climatici ci inducono a trovare soluzioni alternative e l’impoverimento delle aziende agricole locali a beneficio delle multinazionali è un fatto a cui possiamo porre rimedio tramite le nostre scelte quotidiane. Per fare questo ci vuole passione e coraggio. La passione per il mestiere me l’ha tramandata mio nonno e sono orgoglioso di far parte della terza generazione di fornai Salvucci. Io e mia sorella siamo praticamente cresciuti nel laboratorio del forno, guardando le mani sapienti che impastavano e respirando le fragranze tipiche di pane e dolci. Giocavo qui con mio padre da piccolo e spesso mi appisolavo tra i sacchi di farina. Il forno è la nostra seconda casa. Non vediamo l’ora di accogliere alla Forneria Marchigiana i clienti affezionati e di incontrarne di nuovi, crediamo molto in questo progetto che è il nostro futuro. Vi aspettiamo tutti domenica 8 gennaio 2023 alle 10 al laboratorio a Morrovalle per l’inaugurazione della Forneria Marchigiana».

La Forneria Marchigiana si trova in via Toscana, 7 a Morrovalle. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 0733 221777. Visitate il sito ufficiale www.forneriamarchigiana.it e la pagina Facebook.

