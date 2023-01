MACERATA - La decisione stata assunta nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione della società municipalizzata. Previsto un buono acquisto di mille euro per la nascita o per l’adozione di un figlio, buono da spendere in farmacie comunali o in altri esercizi convenzionati o per prestazioni sanitarie. Premi ai figli dei dipendenti che conseguono il diploma di maturità con il massimo di voti

«Politiche di welfare quali sostegno alla genitorialità e premi allo studio rivolti ai dipendenti. Un piccolo aiuto in un momento così difficile»: sono parole del presidente dell’Apm, la municipalizzata del Comune di Macerata, Gianluca Micucci Cecchi che sintetizzano le novità introdotte nei giorni scorsi dal consiglio di amministrazione della società pubblica appena citata. Misure rivolte al personale dipendente assunto a tempo indeterminato e valevoli per il triennio 22022/2024. Nel particolare si tratta di un buono acquisto di mille euro per la nascita o per l’adozione di un figlio, buono da spendere presso le farmacie comunali o in altri esercizi convenzionati o per prestazioni sanitarie. Poi ci sono borse di studio da mille euro per i figli dei dipendenti Apm che conseguono il diploma di maturità con il massimo di voti, da spendere per beni e servizi legati alla cultura e all’apprendimento, infine borse di studio da duemila euro per il figli dei dipendenti che conseguono il diploma di laurea con il massimo dei voti, da spendere per beni e servizi legati alla cultura o per partecipare a corsi di perfezionamento.