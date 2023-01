ALIMENTAZIONE - Sotto forma di pasta integrale, pasta all’uovo, biscotti. Si tratta di due monococco, Hammurabi e Norberto, che hanno lasciato tracce in Alto Adige e a sud del lago di Tiberiade e si coltivavano 12.500 anni fa nel territorio della Mezzaluna fertile

di Ugo Bellesi

L’ultima seduta del 2022 della Delegazione di Macerata dell’Accademia Italiana della Cucina, che si è tenuta nell’Hotel Moretti di Montelupone, è stata dedicata allo studio del primo grano del mondo coltivato dall’uomo. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità del relatore Gianluca Calcabrini, responsabile del progetto “VerdiTerre” di San Severino, che è stato presentato agli accademici del prof. Sauro Vittori dell’Università di Camerino.

Fino a qualche anno fa i cosiddetti grani antichi venivano considerati, dai pastifici e dagli intenditori, come i migliori da impiegare per la produzione di ogni tipo di pasta. E ciò è ovviamente vero per il grano Senatore Cappelli (scoperto del grande genetista Nazareno Strampelli di Castelraimondo 1866-1942) come per altri grani pure risalenti a quegli anni ma oggi possiamo avere a disposizione addirittura i grani più antichi del mondo che possiedono ulteriori proprietà. Infatti hanno un alto contenuto proteico, fosforo, magnesio, ferro, vitamine, basso indice glicemico, alta digeribilità, sono ricchi di sali minerali e di fibre e riducono il senso di fame. Inoltre sono grani che non hanno bisogno di concimi.

Si tratta del grano Monococco (Triticum monococcum) che, insieme all’orzo, è stato il primo grano domesticato e coltivato dall’uomo nel territorio noto come “Mezzaluna fertile” tra i fiumi Tigri ed Eufrate circa 12.500 anni fa. E come è avvenuta la riscoperta? Il grano Monococco nell’antichità si è diffuso dalla Turchia centrale nel Mediterraneo ed è arrivato in Europa adattandosi ai diversi climi e territori, anche molto diversi da quelli da cui aveva avuto origine. Tracce del monococco sono state rinvenute a sud del lago di Tiberiade.

E si è accertato che sicuramente veniva coltivato persino nelle vallate alpine d’Italia fino al 3000 a.C. e quindi costituiva la base dell’alimentazione dei nostri antenati. Lo si è potuto stabilire con certezza assoluta in anni ben più recenti quando in Val Senales (AltoAdige) nel 1991 venne rinvenuto il cadavere di Otzi (più noto come la mummia del Similau) affiorante fuori dal ghiaccio che si stava sciogliendo. Egli indossava una mantella di paglia di grano Monococco. E l’autopsia stabilì che nell’intestino aveva tracce di uno sfarinato pure a base di grano Monococco.

Gli studi successivi hanno concentrato l’attenzione dei ricercatori, che si erano trovati di fronte ad una grande variabilità naturale del Monococco, su due cultivar nelle quali si scoprirono eccezionali proprietà nutritive e salutistiche. Si tratta delle varietà Hammurabi e Norberto. Questo secondo nome gli è stato assegnato in onore del genetista Norberto Pogna, oggi scomparso, che, proseguendo l’opera dello Strampelli, aveva dedicato a questa ricerca gli anni migliori della sua vita.

Sia l’Hammurabi che il Norberto oggi non solo vengono coltivati (sia in Italia che all’estero) ma sono anche la base di numerosi tipi di pasta integrale, pasta all’uovo, biscotti, barrette nutritive ecc.ecc. Preferiscono impasti poco lievitati, dolci e salati. Tutto ciò ha ovviamente stimolato la curiosità dei numerosi presenti che poi hanno avvicinato il relatore per avere ulteriori notizie e spiegazioni che, in fatto di alimentazione, sono sempre preziosissime.