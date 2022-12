MACERATA - Le donazioni attraverso l’Art Bonus hanno consentito di allestire la mostra su Carlo Crivelli e di restaurare la Madonna col bambino. Annunciato il ritorno in città prima di Natale di alcuni dipinti e delle opere che erano state portate via dalla chiesa delle Vergini subito dopo il sisma

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Un grazie della città alle aziende che hanno valorizzato il patrimonio artistico e culturale attraverso l’Art Bonus che ha consentito di allestire la mostra su Carlo Crivelli e di restaurare la Madonna col bambino, il dipinto a tempera e oro su tavola trasportato su tela databile al 1470 circa e conservato nei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi a Macerata. E l’occasione anche per annunciare il ritorno in città prima di Natale, sempre negli spazi del Buonaccorsi, di alcuni dipinti e delle opere che erano state portate via dalla chiesa delle Vergini subito dopo il sisma.

All’incontro che si è tenuto nella sala consiliare hanno partecipato il sindaco Sandro Parcaroli, affiancato dagli assessori Katiuscia Cassetta, Riccardo Sacchi e Oriana Piccioni e i mecenati che hanno contribuito con l’Art Bonus e che hanno ricevuto un riconoscimento, ossia la Fondazione Carima col presidente Rosaria Del Balzo, la Edif Spa rappresentata da Paola Ballesi, lo Studio Borgiani Parisella e Associati con Guglielmo Borgiani e Paolo Parisella e la Farmacia Paccacerqua con Pierpaolo Simonelli. Presente anche il Soprintendente alle Belle Arti di Ascoli, Macerata e Fermo Pierluigi Moriconi. In particolare lo Studio Borgiani-Parisella e associati è stato fondamentale nell’opera di recupero della Madonna col bambino mentre tutti gli altri mecenati hanno dato un fondamentale contributo a poter allestire l’esposizione che sta andando a gonfie vele e che chiuderà i battenti il prossimo 12 febbraio.

«L’Art Bonus è importante, quando qualcuno fa una donazione volontaria lo fa essenzialmente per due motivi -ha detto il sindaco Parcaroli – una per farsi pubblicità e l’altra di cuore e in questo caso credo che sia proprio questa seconda ad avervi spinto verso questa elargizione. Sono reduce da un viaggio a Issy les Moulineaux e devo dire la verità mi sono sentito piccolo perché lì sono molto più avanti di noi in tante cose. Noi dobbiamo crescere molto nel senso di appartenenza al territorio ed alla città. Ben venga che ci sono persone come voi che hanno dato un sostegno importante alla città contribuendo ad allestire questa mostra sul Crivelli che sta avendo un enorme successo. Noi però, rispetto alla Francia, abbiamo tanta arte che loro non hanno e che grazie a mostre come quella sul Crivelli al Buonaccorsi ed in altri palazzi che io ho in mente di recuperare per usarli come spazi espositivi per poter attrarre ulteriormente persone a Macerata. Per questo dico che il premio che consegniamo oggi ha un significato importante».

E’ toccato al soprintendente regionale Marche sud ad annunciare la sorpresa che arriverà per Natale a Macerata, ossia il rientro di alcuni dipinti che erano stati portati via dalla chiesa delle Vergini subito dopo il terremoto e che adesso saranno ospitati nelle sale del Buonaccorsi. «L’Art Bonus è uno strumento importantissimo -ha ribadito Pierluigi Moriconi– tanto che lo abbiamo abbracciato già da 4/5 anni, tanto che recentemente la società Dante Alighieri ci ha sponsorizzato il recupero di due opere una scultura e un dipinto che si trovavano a Castelsantangelo sul Nera e Castel Santa Maria di Castelraimondo: grazie al contributo di 5 mila euro lo Stato ha poi sbloccato fondi per 150 mila euro che ci hanno consentito di recuperare non solo quella scultura ma anche altre opere. Quanto riguarda invece la novità che interessa Macerata posso comunicarvi che, a seguito del nostro intervento post sisma che ha fatto sì che alcuni dipinti che erano nella chiesa danneggiata delle Vergini per motivi di sicurezza erano stati trasferiti in parte a Palazzo Buonaccorsi ed altri nel deposito della Mole di Ancona. Prima di Natale restituiremo 4 dipinti che sono stati restaurati e che torneranno qui, non nella chiesa che è tuttora chiusa ma in apposite sale che si stanno predisponendo ai Musei Civici del Buonaccorsi. A questo punto si può dire che la stragrande maggioranza di quelle opere torneranno a Macerata».

Da parte degli assessori presenti grande plauso ai mecenati che hanno affiancato il Comune nell’allestimento della mostra del Crivelli. «Il rapporto pubblico privato ha funzionato alla perfezione in questa circostanza –ha detto l’assessore Riccardo Sacchi– attraendo finanziamenti che hanno consentito la realizzazione di un’esposizione di grande interesse che ha portato flussi importanti di visitatori, ben oltre 4 mila presenze e chissà che cifre raggiungeremo entro febbraio quando la mostra chiuderà. E’ stata anche l’occasione di coinvolgimento di tanti comuni del territorio in questa esperienza che può aprire interessanti prospettive sul futuro. Grazie di cuore a voi mecenati che siete sempre al nostro fianco».

L’assessore al Bilancio, Oriana Piccioni, ha ricordato come «sia stato accidentato all’inizio il percorso per organizzare la mostra del Crivelli proprio per la difficoltà di individuare risorse ad hoc nel bilancio comunale e di come sia stata decisiva questa sinergia realizzatasi con Regione Marche e voi mecenati che ci avete consentito di allestire a livello economico una mostra che sta riscuotendo un enorme successo». L’assessore alla Cultura, Katiuscia Cassetta, ha ribadito come la presenza nella sala consiliare del Comune oggi di coloro che hanno partecipato all’Art Bonus rappresenti molto più di una mera celebrazione.

«E’ una giornata che abbiamo fortemente voluto sin dal nostro insediamento amministrativo -ha sottolineato l’assessore Cassetta- per ringraziare chi si mette a disposizione di chi sente questo amore verso il nostro patrimonio artistico. Questo Art Bonus legato alle mostre non toglie nulla ad identico strumento dedicato al Mof attraverso l’Associazione Sferisterio, è tutto dentro il Comune di Macerata. In passato esempi di mecenatismo si erano verificati ma senza grandi risultati: ci fu all’inizio un momento di smarrimento, in quanto la città dà tanto per il Mof avere ulteriori fondi per Art Bonus o sponsorizzazioni per Palazzo Buonaccorsi e altre mostre poteva sembrare uno sforzo troppo grande per Macerata. Abbiamo insistito ed i numeri ci hanno dato ragione, visto che dai 7 mila euro che si raccoglievano nel 2019 siamo arrivati ai 60 mila euro del 2022 con una crescita costante nel tempo. Questo testimonia che ci sono risorse per tutti, il mecenatismo del Mof non è stato scalfito dall’Art Bonus destinato ad altro. Non ci fermeremo, tanto che a gennaio allestiremo una nuova lista di progetti che potranno essere destinata ad un finanziamento tramite questo strumento così importante e decisivo per la cultura e l’arte di Macerata».