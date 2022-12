CASTELRAIMONDO - Fiabe, laboratori, spettacoli, animazioni e soprattutto Babbo Natale i grandi protagonisti. Le natività in piazza Della Repubblica e all’ex cinema Manzoni

Il Natale a Castelraimondo passa anche attraverso la tradizione dei presepi. Quest’anno, in un centro storico già vestito a festa dalle luminarie, sono due le natività che arricchiscono il contesto natalizio: la prima in piazza Della Repubblica, la seconda all’ex cinema Manzoni.

Il presepe in piazza è stato realizzato per volontà dell’amministrazione comunale grazie ad alcuni volontari che hanno allestito lo spazio con riproduzioni a grandezza naturale. Il presepe all’ex cinema Manzoni è stato invece curato nei minimi dettagli da Gianpiero Gabrielli, che ha inserito la natività nel contesto locale del territorio di Castelraimondo, aggiungendo suggestivi particolari ad esempio delle frazioni di Crispiero e Castel Santa Maria, con le montagne circostanti a fare da sfondo. I presepi saranno visitabili fino all’8 gennaio.

Quella di ieri è stata una domenica diversa dal solito per Castelraimondo, con la quinta edizione dell’iniziativa “Un Natale da favola”. Un appuntamento pensato per bambini e famiglie che dalle 15 ha visto partecipare tante persone negli spazi tra i giardini pubblici e piazza Dante. Fiabe, laboratori, spettacoli, animazioni e soprattutto Babbo Natale i grandi protagonisti del pomeriggio. Ai bambini presenti è stato regalato un piccolo pensiero e non è mancata la solidarietà: in contemporanea, infatti, è stata attivata la vendita dei cuori di cioccolato di Telethon. Protagonista anche l’associazione Alpini Val Potenza presente con castagne e vin brûlé. L’evento, organizzato dall’associazione Immaginarea e patrocinato dal Comune di Castelraimondo, è nato anni fa dall’idea e dall’impegno dell’attuale assessore ai Servizi sociali Ilenia Cittadini e dell’attuale consigliera comunale Giorgia Casoni insieme alla socia dell’associazione Veronica Del Prete.

«Ci tengo a ringraziare il presidente di Immaginarea Maurizio Fabrianesi per aver creduto nell’iniziativa e per aver permesso che il format continuasse – commenta proprio l’assessore Cittadini -. Un sentito grazie a tutte le realtà e le associazioni che hanno messo le loro competenze e la loro passione per presentare i tanti laboratori presenti, dall’asilo nido intercomunale Bartolini alla scuola materna Manfredi Gravina, al centro Primavera, le maestre della scuola elementare De Amicis, le insegnanti della scuola media Strampelli, le signore dell’Uteam Castelraimondo, l’associazione Tympana Raymondi e l’associazione Gongolando. Un Natale da Favola promuove aggregazione positiva grazie all’impegno di tanti volontari e realtà presenti nel territorio. L’amministrazione comunale ha sposato l’iniziativa fin dalla sua nascita e siamo molto soddisfatti di quest’ultima edizione che è stata più che riuscita».

Grande soddisfazione anche per l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani: «Tante persone e tanti sorrisi sui volti di adulti e bambini tutti si sono messi in gioco con i laboratori e c’è stata grande adesione. Le favole ci portano in un mondo speciale e coinvolgono tutti. Ringrazio coloro che hanno partecipato e gli organizzatori che da cinque anni propongono questo bellissimo evento».