MACERATA - Sono le iniziative approvate dal Consiglio delle donne, tra cui la promozione del libro “Sei”, un volume a cura di "Scriviperbene": i proventi andranno alla Uoc di Oncologia dell'Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord e utilizzati per progetti di umanizzazione delle cure

Proficua seduta quella del Consiglio delle donne di Macerata, riunitosi la settimana scorsa. L’assemblea, infatti, ha approvato una serie di iniziative a partire dalla partita di calcio femminile, a scopo benefico, che verrà organizzata con la collaborazione del presidente della Yfit Massimiliano Avallone. I proventi dell’incontro saranno devoluti alle associazioni che si occupano della violenza di genere per essere poi investiti nelle case rifugio. Programmato anche un evento di solidarietà nei confronti delle donne iraniane che prevede un incontro con studenti e associazioni sulla situazione e la cultura dell’Iran a cui si aggiungerà la proiezione di un film.

La presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova ha proposto altre iniziative, tutte approvate all’unanimità. La prima riguarda un incontro, con personale medico, sulla menopausa e l’autopalpazione del seno mentre l’altra è relativa alla promozione del libro “Sei”, un volume a cura di “Scriviperbene”, un gruppo di scrittori che devolve in beneficenza i proventi delle proprie opere e in questo caso andranno alla Uoc di Oncologia dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord e utilizzati per progetti di umanizzazione delle cure. “Sei” è un progetto letterario di medicina narrativa, un percorso dove il tempo della narrazione diventa anche momento di cura, in cui sei sono le parole donate, sessantasei gli scrittori che hanno accolto il dono, sessantasei i racconti dove vengono narrate storie di amore e di speranza.