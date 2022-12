CIVITANOVA - Lutto nel mondo della marineria per l'improvvisa scomparsa di Alfonso Gaetani. Il funerale mercoledì alle 10 nella chiesa di Cristo Re

Mondo della marineria in lutto per l’improvvisa scomparsa di Alfonso Gaetani. Il civitanovese, proveniente da una famiglia di origine marinara, era armatore di una vongolare, mestiere e passione che aveva trasmesso anche al figlio. A stroncarlo un malore questa notte all’una. Solo qualche giorno fa, il 9 dicembre, aveva festeggiato 56 anni assieme ai familiari.

Sconvolti per l’accaduto gli amici e i conoscenti che nella tarda mattinata di oggi hanno appreso la notizia e che lo ricordano come una persona sorridente, sempre disponibile e allegra. Lascia il figlio Riccardo, Livia, la mamma Pasqualina e le sorelle Elsa e Luzia. La camera ardente è allestita nella casa Terra e cielo di via Cecchetti, il funerale si terrà mercoledì alle 10 nella chiesa di Cristo Re.

(l. b.)