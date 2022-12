CIVITANOVA - I 50enni si sono ritrovati per festeggiare il traguardo: t-shirt nera e fiocco azzurro per gli uomini, t-shirt bianca e fiocco rosa per le donne

T-shirt nera e fiocco azzurro per gli uomini, t-shirt bianca e fiocco rosa per le donne, proprio come i grembiuli di tanti anni fa. Si sono presentati così, i 50enni di Santa Maria Apparante a Civitanova, che l’altra sera hanno festeggiato alla Locanda dei cavalieri il traguardo del mezzo secolo di vita e i 40 anni dalla scuola elementare.

Per la classe sezione A della scuola elementare di Santa Maria Apparente sono presenti: Paolo, Simone, Cristiano, Simone, Keti, Roberta, Teresa, Romina, Michela, Sandra ed Elisabetta; per la sez. B, invece: Lucrezia, Monia, Giuseppe, Sara, Cristiano, Riccardo, Monia, Emanuele, Danila, Debora, Giuseppina, Milena, Sabrina e “dulcis in fundo”, il gruppo classe di “Filippandò”: Andrea, Riccardo e Gianluca.

Una serata trascorsa in festosa allegria e compagnia tra ricordi, foto dell’epoca, canti e giochi in cui i camerieri si sono dovuti districare per portare a tavola, ma, tanta era la festa e la gioia di ritrovarsi che tutti, veramente tutti, si sono divertiti e messi in gioco senza remore.

Ad aiutare lo svolgersi della allegra serata la presenza di Nicolas che ha avuto proprio per l’occasione due ospiti e “vallette” d’eccezione: le maestre Clara Cavalieri e Maria Streppa, dai suoi alunni meglio conosciuta come Marisa Pancotto. Fiori, interrogazioni, dolci, piatti da mangiare, torta. saluti, foto, ricordi, esiste un modo migliore per festeggiare i propri 50 anni? Per i nati del 1972 probabilmente no.