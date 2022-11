EVENTO - Dall’11 al 13 novembre le vie di Pollenza si animeranno per celebrare i sapori dell’autunno. La manifestazione, resa difficile dal sisma del 2016 e poi fermata dal Covid, è ripartita per volontà di un gruppo di residenti

Per chi ama i piccoli e stupendi paesi dell’entroterra maceratese, Cantine e Castagne è tornata. Dall’11 al 13 novembre le vie di Pollenza si animeranno per celebrare i sapori dell’autunno.

«Il sisma del 2016 – si legge in una nota dell’amministrazione – ci aveva provato, rendendo molte cantine inagibili, ma gli organizzatori non avevano mollato, poi però nel 2020 è arrivato il Covid a dare la mazzata finale: il 2019 sarebbe stata l’ultima edizione. Ma anche qui, la tenacia di un gruppo di abitanti di Pollenza ha prevalso sulla rassegnazione.

La Pro Loco di Pollenza e soprattutto alcuni cittadini hanno deciso che si doveva rialzare la testa e rimettere in moto una della più affascinanti feste di Autunno della provincia di Macerata, che aveva visto negli anni, più di diecimila persone in tre giorni. Così si è formato un insolito mix, tra veterani e giovani, e come l’araba fenice, Cantine e Castagne è risorta».

Con il supporto dell’Amministrazione Comunale e con la collaborazione dell’Avis, dell’Associazione carabinieri in congedo, Aido, S.O.M.S e Comitato festeggiamenti Cantagallo la manifestazione tornerà ad animare le vie del paese da venerdì 11 a domenica 13 novembre.

Le Cantine accoglieranno tutti quelli che vorranno degustare menu diversi, ma sempre ispirati alle tradizioni del territorio: carni alla brace, polente, fritture, dolci e del buon vino accompagneranno i tre giorni della festa.

Spettacoli musicali nelle piazze e nelle cantine allieteranno il passeggio e permetteranno di apprezzare le bellezze di Pollenza, da sempre uno dei più bei borghi del maceratese. La domenica pomeriggio sarà dedicata alle famiglie con spettacoli per i più piccoli.

«C’è tutto questo e tanto altro nella dodicesima edizione di Cantine e Castagne 2022, ma c’è soprattutto la voglia da parte di molti giovani pollentini di dare un concreto contributo alla vita del proprio paese. E’ questa la novità che va sottolineata con forza, a Pollenza la presenza dei giovani, unita all’esperienza di quelli che erano presenti più di 10 anni fa, ha permesso di ricreare la magica atmosfera di un tempo. E ora tocca a voi essere i protagonisti dei 3 giorni di Cantine e Castagne 2022, Pollenza vi aspetta».