Cade da una scala e perde i sensi,

61enne trasportato a Torrette

CINGOLI - L'uomo soccorso all'interno della sua abitazione in località Capo di Rio, l'eliambulanza l'ha trasferito in codice rosso all'ospedale di Ancona

22 Settembre 2022 - Ore 14:01 - caricamento letture

Cade da una scala e perde i sensi, un 61enne trasportato a Torrette. E’ successo questa mattina, poco prima delle 10, a Cingoli in località Capo di Rio. L’uomo era all’interno della sua abitazione quando è salito sulla scala. Ha poi perso l’equilibrio ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi, gli operatori dell’emergenza intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure del caso per poi allertare l’eliambulanza e predisporre il trasferimento del 61enne in codice rosso all’ospedale di Ancona.

(Servizio in aggiornamento)

