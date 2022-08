Inseguiti e pestati in mezzo alla strada:

due feriti, otto denunce

PIORACO - Individuati dai carabinieri gli uomini ritenuti responsabili della spedizione punitiva andata in scena lungo la strada che va verso Castelraimondo. L'aggressione davanti a diversi automobilisti increduli

Tagliano la strada all’auto, scendono e pestano il guidatore e il passeggero. Sotto gli occhi di diversi automobilisti increduli e spaventati. E’ successo giovedì sera lungo la strada che collega Pioraco a Castelraimondo. Otto le persone denunciate per lesioni, due i feriti finiti in ospedale con una prognosi di 20 giorni ognuno. Sono tutti i romeni, boscaioli, sia gli aggressori che le vittime.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, tutto sarebbe iniziato nel tardo pomeriggio di giovedì a Fiuminata. Per motivi tutti ancora da chiarire è scoppiata una violenta lite tra due squadre di boscaioli. E ben presto si è arrivati alle mani. Uno di loro, pare un caposquadra, sarebbe poi riuscito a fuggire a bordo di un’auto guidata da un giovane connazionale. A quel punto l’altra fazione si è radunata ed è partita all’inseguimento a bordo di un’altra vettura. Dopo una folle corsa e una serie di sorpassi, nella zona industriale tra Pioraco e Castelraimondo, gli inseguitori hanno raggiunto la vettura. A quel punto glii avrebbero tagliato la strada, bloccandola e bloccando anche il traffico, e si sarebbero scagliati contro il passeggero e il guidatore. Calci e pugni davanti agli occhi degli altri automobilisti. Erano le 19,30 circa e c’erano diverse auto e persone in quel momento lungo la strada. Qualcuno ha poi chiamato il 112, sarebbe anche stato girato un video. Gli aggressori sono poi fuggiti. Sul posto sono così arrivati 118 e carabinieri. Mentre i sanitari hanno accompagnato i due feriti all’ospedale di Camerino, i militari hanno iniziato a raccogliere le testimonianze. Così si è arrivati ad individuare otto persone, ritenute responsabili del raid punitivo, e denunciate per lesioni.

