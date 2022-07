Corona d’alloro

per Michele Cesca,

il diritto la sua passione

TOLENTINO - Con la tesi Problematiche Attuali degli Atti Divisionali, ha ottenuto la laurea magistrale in Giurisprudenza con il punteggio di 110 e lode

Sono di nuovo giorni di laurea tra le strade di Macerata. Tra loro il tolentinate Michele Cesca, che ha conseguito la laurea magistrale a ciclo unico di Giurisprudenza all’Università degli studi di Macerata grazie alla sua tesi in Diritto Civile, Problematiche Attuali degli Atti Divisionali. Il giovane è stato guidato nel suo lavoro dai professori di Diritto privato Enrico Damiani ed Enrico Antonio Emiliozzi. La tesi è stata discussa dinanzi a una commissione presieduta dal dottore in Diritto della Navigazione Stefano Pollastrelli.

La scelta di frequentare Giurisprudenza è nata dal grande interesse che Cesca ha da sempre mostrato verso il mondo forense. Pur non avendo mai studiato Diritto prima di frequentare l’Università (si è infatti diplomato al liceo Classico), è riuscito da subito a integrarsi nel suo nuovo Corso.

Il Diritto civile, disciplina principe della sua tesi, non può non destare interesse in chi si avvicina alla Giurisprudenza.

La tesi scritta da Michele Cesca, Problematiche Attuali degli Atti Divisionali, parla di alcune questioni rilevanti sollevate da una recente sentenza della Corte di Cassazione. Queste problematiche riguardano innanzitutto la sfera fiscale della divisione e se questa debba essere tassata con aliquota al 9% o all’1%.

Il lavoro, guidato dal professor Enrico Damiani, contiene anche una tesi del professor Giuseppe Amadio, dell’Università degli Studi di Padova. Probabilmente Michele Cesca proseguirà la sua formazione con nuovi studi, migliorando sempre più il suo profilo intellettuale. A lui vanno i complimenti e i migliori auguri per il futuro dei familiari.

