Il raduno dei bersaglieri:

«Le musiche delle fanfare

hanno risvegliato il paese»

SANT'ANGELO IN PONTANO - La sindaca Vanda Broglia soddisfatta del primo raduno sui Monti Azzurri: «È stato un momento coinvolgente anche per la cittadinanza, un modo per proiettarsi verso il futuro con fiducia nuova»

6 Giugno 2022 - Ore 18:51 - caricamento letture

Sono stati accolti con entusiasmo i bersaglieri, che hanno partecipato al primo raduno sui Monti Azzurri, a Sant’Angelo in Pontano. Due giorni di eventi e di festa condivisi con i residenti e con le persone che sono giunte in paese proprio per trascorrere momenti gioiosi al suono delle fanfare.

Un raduno alla cui organizzazione ha provveduto uno speciale comitato organizzatore al lavoro da mesi, con a capo il sindaco Vanda Broglia, Giampiero Feliciotti (presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri), il presidente dell’associazione nazionale bersaglieri Marche Giuseppe Lucarini, in rappresentanza dei numerosi gruppi intervenuti anche per manifestare sentimenti di vicinanza al paese compreso nel cratere del sisma del 2016.

L’evento ha visto anche la presenza del commissario alla ricostruzione Giovanni Legnini, dell’onorevole Tullio Patassini, dell’assessore alla ricostruzione della Regione Guido Castelli con i consiglieri regionali Elena Leonardi e Renzo Marinelli, del presidente della Provincia Sandro Parcaroli e delle massime autorità civili e militari della provincia di Macerata, dei sindaci dell’Unione Montana e di donne e uomini in rappresentanza di diverse istituzioni. Presente anche il presidente nazionale dell’Anb, il generale di brigata Ottavio Renzi.

«Esprimo massima soddisfazione per l’esito del raduno – dice il sindaco Broglia -. I colori e le musiche delle fanfare hanno allietato le vie cittadine e risvegliato il paese e, nel contempo, la presenza dei sindaci di tutta l’Unione Montana e di tante personalità civili e militari, hanno conferito alla manifestazione stessa un’aurea di solennità. È stato un momento coinvolgente anche per la cittadinanza, un modo per proiettarsi verso il futuro con fiducia nuova. Un sentito grazie va a tutti gli intervenuti per la loro presenza, al comitato organizzatore per il grande impegno profuso, al presidente dell’Unione Montana per aver creduto subito all’iniziativa ed a tutti quei privati ed attività che con il loro contributo hanno reso possibile lo svolgimento dell’evento».

Tra i momenti più partecipati e sentiti dal pubblico intervenuto, il concerto delle fanfare con la partecipazione della fanfara in armi del Settimo reggimento Bersaglieri di stanza da Altamura e della fanfara Anb di Guidonia Montecelio. Dall’alzabandiera al canto dell’inno nazionale, fino allo sfilamento della domenica, momenti solenni si sono alternati al suono spontaneo delle fanfare per le vie di Sant’Angelo.

«Il paese ha vissuto intensamente il raduno, bello e partecipato con 150 bersaglieri presenti e ospiti giunti dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dal Veneto con i rispettivi presidenti regionali della associazione – dice il presidente Anb Marche Lucarini -. 23 labari, 5 medaglieri regionali, 15 gonfaloni hanno riempito il centro storico di Sant’Angelo in Pontano interessato dalla ricostruzione post terremoto».

«Una bella giornata all’insegna della rinascita territoriale – commenta Feliciotti, presidente dell’Unione Montana Monti Azzurri -. L’entusiasmo dei bersaglieri, giunti da ogni dove, ha portato gioia ed ha riempito di suoni e colori Sant’Angelo in Pontano. La presenza dei sindaci, della Provincia e della Regione, testimonia la coesione e la voglia della ripresa dopo sisma e pandemia».

Da ricordare anche la premiazione del concorso “I bersaglieri nelle scuole”, la sveglia mattutina, la tradizionale corsa dei bersaglieri per le vie cittadine a cui anche il sindaco Vanda Broglia ha preso parte. Poste Italiane ha attivato per l’occasione un annullo postale, mentre un pranzo dai sapori tradizionali, allietato da un concerto estemporaneo tenuto dalle tre fanfare presenti (inclusa quella regionale di Acqualagna), ha chiuso la giornata, incorniciata dalla bellezza del paesaggio dell’entroterra maceratese.

