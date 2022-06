La dottoressa Tiziana Ciccola

è la nuova direttrice

della Rianimazione di Camerino

SANITA' - Superato positivamente il periodo di prova, la direzione di Area Vasta 3 ha confermato l'incarico quinquennale di direttore dell'Unità di Ortopedia al dottor Leonardo Pasotti

di Luca Patrassi

La direttrice generale dell’Area Vasta 3 dell’Asur Daniela Corsi ha firmato la determina per il conferimento dell’incarico di responsabile della Rianimazione dell’ospedale di Camerino alla dottoressa Tiziana Ciccola. «L’incarico – si legge nell’atto pubblicato nei giorni scorsi all’albo pretorio – di unità operativa semplice denominato “Rianimazione”dello Stabilimento Ospedaliero di Camerino è attualmente vacante, al fine di assicurare l’ottimale organizzazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie, è stato effettuato apposito interpello interno per l’attribuzione dell’incarico e, nel termine di scadenza, è pervenuta una sola candidatura da parte della dottoressa Tiziana Ciccola Dirigente Medico assegnato alla UOC in argomento

.Il direttore di Anestesia e Rianimazione dello Stabilimento Ospedaliero di Camerino, esaminato il curriculum della candidata, con nota del 21.05.2022 ha proposto alla Direzione di Area Vasta di attribuire alla Ciccola l’incarico in oggetto ritenendolo idoneo allo svolgimento delle relative funzioni». Proposta appunto accettata dalla direzione di Area Vasta 3 che ha firmato la determina di conferimento dell’incarico a Ciccola. Quanto alla Ortopedia dell’ospedale di Camerino la direzione dell’Area Vasta 3 ha approvato la determina con la quale viene confermata, avendo superato il periodo di prova, l’attribuzione al dottor Leonardo Pasotti dell’incarico quinquennale di direttore di Ortopedia dell’Ospedale di Camerino.

