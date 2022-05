Capo di gabinetto in Comune,

la Lega punta sul generale Gravina

MACERATA - L'ex comandante provinciale della Guardia di finanza, ora in pensione, sarebbe uno dei papabili per la carica. E' candidato a Tolentino in una civica di Silvia Luconi

di Luca Patrassi

La voce girava già da diversi giorni e ieri pomeriggio la visione in centro a Macerata dell’ex comandante della Guardia di finanza di Macerata, il generale di brigata Amedeo Gravina, in compagnia del referente provinciale della Lega Luca Buldorini, l’ha rilanciata. Si dice appunto che la Lega punti sul Gravina, in pensione da poco meno di due anni, per il ruolo di Capo di Gabinetto del comune di Macerata.

Gravina ieri pomeriggio era nelle adiacenze del palazzo della Provincia, in corso della Repubblica, appunto al fianco del commissario provinciale maceratese della Lega Luca Buldorini. Certo, impossibile dire se già ieri ci sia stato un incontro con il primo cittadino di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli o se il tutto sia stato il frutto del caso. Un fatto certo è che la Lega punta sull’ex comandante provinciale della Fiamme gialle per la nomina del Capo di gabinetto. Peraltro, pochi giorni fa, l’assessore al personale Marco Caldarelli, ha presentato il piano triennale per il personale appena approvato dall’amministrazione comunale che prevede appunto la novità del Capo di gabinetto. Consegna del silenzio in maggioranza, nessun commento viene fatto filtrare. Non si tratterebbe del primo rappresentante delle forze dell’ordine ad occupare un ruolo di vertice: il consigliere comunale, e carabiniere, Francesco Luciani è presidente del Consiglio comunale. Amedeo Gravina è anche candidato consigliere comunale a Tolentino in una lista civica a sostegno del candidato sindaco Silvia Luconi. Saranno ora il sindaco Sandro Parcaroli e la maggioranza a valutare la situazione e le candidature che emergeranno per trarre le conclusioni del caso.

