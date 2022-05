Torna “Montelago Eco Trail”,

una corsa in montagna

tra le bellezze dell’altopiano

PRESENTAZIONE della seconda edizione dell'evento organizzato dal Cus Camerino e dall'associazione Acrusd Camerino in Corsa in collaborazione con Unicam e i comuni di Sefro, Camerino e Serravalle di Chienti: l'appuntamento è per il 26 giugno

3 Maggio 2022

Presentata ufficialmente la seconda edizione del “Montelago Eco Trail”, prevista per il prossimo 26 giugno. Dopo il successo della prima edizione del 2021, il Cus Camerino e l’associazione Acrusd Camerino in Corsa, in collaborazione con l’università di Camerino e con i comuni di Sefro, Camerino e Serravalle di Chienti, hanno deciso di riproporre i due percorsi di corsa in montagna e Trail, che si snodano tra le bellezze del comprensorio dell’altopiano di Montelago situato a oltre mille metri di altezza.

Entrambi i percorsi partono e arrivano a Sefro: il Trail di 30 km, Trofeo intitolato a Francesco Gentilucci, con dislivello positivo di 1600 metri; la corsa in montagna da 10km è valida anche come Campionato Regionale Assoluto e Master Individuale e Campionato Regionale di Società. Entrambe le gare sono inserite sul calendario nazionale Fidal 2022. In questa edizione anche il Cusi, Centro Universitario Sportivo Italiano, ha dato il suo patrocinio ed è prevista una classifica per studenti iscritti alle università italiane e al primo classificato/a tra gli studenti universitari verrà consegnato il trofeo Unicam. I due percorsi si snodano su rilievi compresi tra Monte Primo e Monte Igno, due tra le vette più alte del complesso che fa da contorno all’altopiano di Montelago, suddiviso amministrativamente tra i tre comuni ospiti. Presenti alla conferenza stampa oltre al presidente del Cus Camerino Stefano Belardinelli, anche il rettore dell’Università di Camerino Claudio Pettinari, il sindaco di Sefro Pietro Tapanelli e il delegato allo sport del Comune di Serravalle di Chienti, Gianni Fedeli.

Il rettore Pettinari ha ribadito come l’università è partecipe, vive il territorio e ci crede investendo risorse in iniziative che sono vicine ai temi che l’università tocca ogni giorno. Il presidente del Cus Belardinelli ha ribadito l’impegno del Cus verso uno sport sostenibile, con attività legate al territorio e allo sport all’aria aperta che segue continuamente la crescita di queste specialità. Dal lato delle amministrazioni comunali interessate emerge la volontà di rilanciare il comprensorio di Montelago dopo tutte le difficoltà di questo territorio collegate al sisma prima e al Covid poi, il sindaco di Sefro, Pietro Tapanelli, evidenzia l’unione di intenti dei tre comuni, su cui l’altopiano di Montelago insiste, per la valorizzazione del territorio e il delegato allo sport del Comune di Serravalle sottolinea come sia stata utile questa manifestazione alla sinergia tra i comuni di Camerino, Sefro e Serravalle di Chienti che collaborano per la migliore riuscita della manifestazione. Per tutte le informazioni complete si possono consultare sui canali ufficiali della manifestazione: web www.montelagoecotrail.it, pagine facebook e instagram @montelagoecotrail.

