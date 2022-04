Auto si ribalta sulla rotatoria

MONTECASSIANO - Coinvolti due mezzi. Uno dei conducenti è stato portato al pronto soccorso per accertamenti

30 Aprile 2022 - Ore 11:41 - caricamento letture

Auto si ribalta sulla rotatoria di Sambucheto a Montecassiano. L’incidente è accaduto intorno alle 10 di questa mattina quando, per cause in corso di accertamento una Panda si è ribaltata proprio all’altezza della rotatoria al centro della frazione. Coinvolta nell’incidente un’altra auto. Uno dei due conducenti è stato trasportato precauzionalmente al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Macerata e gli operatori sanitari del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA