MACERATA - Ha formato quattordici tecnici attraverso un percorso di 500 ore tra attività d’aula e stage. Il Comune sta per attivare altri due corsi: per operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale e per responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi

Va in archivio il corso per “Tecnico del marketing turistico” che a novembre scorso ha dato il via all’attività di alta formazione del comune di Macerata, ente accreditato dalla Regione.

Il corso, organizzato all’interno del progetto Iti in.nova in collaborazione con Istao, ha formato quattordici tecnici del marketing turistico, attraverso un percorso di 500 ore tra attività d’aula e stage.

«Dopo aver archiviato il primo corso con un ottimo risultato, sia a livello formativo che umano e ci auguriamo soprattutto utile per il futuro degli studenti – interviene l’assessore all’Istruzione Katiuscia Cassetta – gli uffici sono già a lavoro per avviare altri due corsi che formeranno altre figure legate al mondo dell’offerta turistico artistica. Crediamo sia fondamentale se vogliamo essere pronti ad accogliere la sfida di investire sul turismo culturale, avere la giusta formazione degli operatori che poi dovranno occuparsi dei vari settori ad esso legati. Pertanto continuiamo a sostenere la formazione di giovani figure che ci auguriamo andranno a supportare con competenza e professionalità i vari operatori presenti sul territorio».

I nuovi professionisti del turismo hanno acquisito «un profilo altamente innovativo e multidisciplinare – si legge nella nota del comune di Macerata – in grado di operare nel campo della promozione e valorizzazione del sistema regionale Marche nei suoi punti di forza più identitari come i siti di alto interesse ambientale e culturale, le tipicità enogastronomiche e la vivacità imprenditoriale. Allo stesso tempo i nuovi quattordici tecnici del marketing turistico saranno figure “innovatrici” capaci di lavorare con gli strumenti della multimedialità e con le ultime tecnologie applicate al destination management per rendere più attrattive e sicure la mobilità e l’ospitalità».

Intanto il comune di Macerata sta ultimando gli ultimi step per attivare e avviare due nuovi corsi. Il primo sarà per operatore dei servizi di accoglienza e custodia del patrimonio culturale e ha l’obiettivo di formare nuovi professionisti del settore culturale che potrà operare nell’ambito della promozione e dell’erogazione di beni culturali con un profilo specializzato in assistenza all’utente nella fruizione del patrimonio museale, vigilanza e custodia delle opere all’interno di spazi espositivi e nella gestione dei flussi di accesso nei vari “contenitori” culturali. Il secondo percorso formativo sarà invece per responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi (digital marketing and sales strategist). Tale profilo si occuperà della definizione e dell’implementazione del piano di marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti o servizi, compresa la valutazione dei relativi indicatori economici. In contesti meno strutturati i suoi compiti potranno spaziare anche dalla definizione del modello di e-business alla redazione del business plan, alla progettazione e sviluppo, in collaborazione con altre figure come il webmaster e il tecnico di programmazione e sviluppo siti internet e pagine web, delle applicazioni per la gestione dei servizi di e-business.

