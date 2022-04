Primo maggio a Civitanova,

il programma delle celebrazioni

GLI APPUNTAMENTI previsti per domenica in città, la conclusione ai giardini del Lido Cluana

«L’Amministrazione comunale di Civitanova in collaborazione con la Presidenza del Consiglio, organizza la tradizionale Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, con ritrovo delle autorità alle 9,45 in Piazza XX Settembre. Una festa diventata ormai universale e che ricorda tutte le lotte per i diritti dei lavoratori e commemora anche le vittime sul posto di lavoro». Con queste parole l’Ente annuncia il programma degli eventi previsti per domenica. Prima tappa a Civitanova Alta: alle 10 partirà il corteo dal Piazzale antistante l’ex sede Atac per depositare la corona d’alloro al Monumento ai Caduti sul Lavoro dei Giardini del Pincio e della Torre dell’Acquedotto. Seconda tappa a Civitanova: alle 10,45 al Parco pubblico ‘Caduti sul Lavoro Impresa Cecchetti’, seconda deposizione della corona. Terza tappa alle 11,15: deposizione della terza corona d’alloro sul Monumento ai caduti nel mare a Piazzale del Mercato Ittico. Quarta tappa: le celebrazioni si concluderanno ai giardini del Lido Cluana con l’introduzione del Presidente del Consiglio, Claudio Morresi, cui farà seguito l’intervento del sindaco, Fabrizio Ciarapica e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil.

