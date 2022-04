Med Store Tunit al PalaCatania:

«Aci Castello avversario temibile»

VOLLEY A3 - Macerata in campo domenica alle 18 per gara 1 della semifinale playoff, Lazzaretto: «La fase di muro-difesa sarà la chiave dell’incontro»

29 Aprile 2022 - Ore 14:24 - caricamento letture

Lunga trasferta per la Med Store Tunit Macerata che per la gara 1 della Semifinale di Play Off è attesa al PalaCatania per affrontare la Sistemia Aci Castello, domenica alle 18. La squadra siciliana ha chiuso la Regular Season al secondo posto del Girone Blu e nei Quarti di Finale di Play Off ha avuto la meglio sulla Avimeec Modica nel derby siciliano, vincendo in gara 1 per 3-0 e poi 3-2 in trasferta. Un avversario pericoloso per Macerata, soprattutto in attacco; i biancorossi dopo aver superato Montecchio Maggiore con due buone vittorie per 3-1, sono quindi chiamata ad alzare ancora il livello delle prestazioni.

«Non è stato facile contro Montecchio Maggiore – conferma lo schiacciatore Enrico Lazzaretto – Abbiamo incontrato un avversario che se l’è giocata fino in fondo, senza mollare su ogni punto. Alla fine credo abbia prevalso la nostra esperienza e la qualità grazie a due buone prestazioni di squadra». Per questa semifinale vi aspetta la Sistemia Aci Castello, una squadra forte del Girone Blu che dovrete imparare a conoscere «In questa settimana stiamo lavorando proprio per studiare bene Aci Castello. Sono sicuramente molto forti, hanno un gruppo di schiacciatori pericolosi e sappiamo che imposteranno buona parte del loro gioco sull’opposto Lucconi, sarà fondamentale per noi riuscire a limitarne l’efficacia. Hanno anche giocatori molto alti, non sarà facile fare punto e dovremo essere bravi a mantenere la pazienza, la chiave credo sarà la fase di muro-difesa e in più, come dicevo, fermare il loro opposto».

Dovrete affrontare anche una lunga trasferta e stavolta non avrete la gara 3 in casa «Il viaggio sarà lungo e ha il suo peso, in più dovremo conoscere il campo ma poi una volta lì starà tutto alla prestazione che riusciremo ad offrire. Avendo solo la gara 2 al Banca Macerata Forum siamo chiamati subito a fare risultato in trasferta, nella speranza poi di chiuderla davanti al nostro pubblico. In ogni caso anche per loro non sarà facile venire a Macerata, non ci resta che giocarcela». La sfida tra Med Store Tunit Macerata e Sistemia Aci Castello sarà visibile in diretta streaming sul sito legavolley.tv a partire dalle ore 18.

