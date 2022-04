Giornata mondiale della risata

per la pace nel mondo:

Lara Lucaccioni a Villa Cozza

MACERATA - Domenica 1 maggio appuntamento aperto alle 17.30 con la più attiva master italiana di yoga della risata

Dopo due anni di celebrazioni virtuali a causa del Covid, domenica 1 maggio torna a festeggiarsi in presenza, anche nelle Marche, la Giornata mondiale della risata per la pace nel mondo, ricordandone il linguaggio universale di fratellanza. Appuntamento aperto a tutti alle 17.30 a Villa Cozza di Macerata, con la maceratese Lara Lucaccioni, la più attiva master italiana di yoga della risata (pratica in cui si ride non per uno stimolo umoristico esterno, ma per scelta, con benefici psico-fisici scientificamente dimostrati) e tanti trainer esperti della pratica provenienti dalla regione. Sarà così possibile vivere un’ora insieme, di nuovo incrociando i propri sguardi dal vivo, stare in natura, giocare e ridere.

La sessione in presenza, organizzata in collaborazione con l’Ircr Macerata, seguirà l’appuntamento online con Lara Lucaccioni, che si terrà in mattinata su Zoom, dalle 11 alle 12, alla presenza del fondatore della pratica, il medico indiano Madan Kataria, e di sua moglie Madhuri. Il programma virtuale prevede una breve introduzione sullo yoga della risata, evidenziando anche i dati dell’ultimo world happiness report, «che sottolineano l’importanza della risata come primo degli indici per misurare le emozioni positive, il racconto di storie brevi sugli incredibili benefici e la trasformazione che la risata ha portato nella vita di alcune persone, il momento della pratica e la lettura della lettera annuale del dottor Kataria, per celebrare infine il minuto di risate per la pace nel mondo», si legge nella nota.

I due eventi, che si accompagnano agli innumerevoli appuntamenti virtuali e in presenza della giornata, in Italia e nel mondo, sono organizzati da Happiness for future, start up innovativa maceratese che Lara Lucaccioni ha fondato insieme al consorte Matteo Ficara, filosofo, scrittore e chief happiness officer, in cui si occupano di felicità nella sua versione eudaimonica, ovvero la felicità come competenza da allenare, secondo quanto indica la scienza della felicità.

