Barca in fiamme al porto

CIVITANOVA -Ad accorgersi del fumo proveniente dalla nuovissima imbarcazione è stato un passante, pronto l'intervento di Guardia costiera e vigili del fuoco

29 Aprile 2022 - Ore 12:43 - caricamento letture

Incendio in una barca a vela all’interno di un cantiere navale del porto di Civitanova. E’ successo poco dopo la mezzanotte, le fiamme hanno interessato una nuovissima e costosa imbarcazione, 24 metri di lunghezza, dalla quale un passante ha notato uscire del fumo. Immediato l’intervento dei militari della guardia costiera e dei vigili del fuoco, i quali hanno operato per diverse ore scongiurando il pericolo e mettendo in sicurezza tutta l’area, oltre ad evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altre imbarcazioni. Quando è scoppiato l’incendio nessuno si trovava all’interno del cantiere navale del porto civitanovese e subito dopo le operazioni di spegnimento, si è proceduto alla messa in sicurezza ed alla bonifica di tutta l’area portuale. Dai primi rilievi effettuati, si esclude l’origine dolosa, con ogni probabilità le fiamme sono divampate a causa di un corto circuito.

