Torna la “Hill Run” a Civitanova,

una giornata di sport e fitness

PARTENZA dallo stadio, poi percorso lungo il lungomare sud, il molo, il lungomare nord e faranno ritorno girando sullo stesso itinerario: appuntamento in programma domenica primo maggio, ritrovo alle 8

28 Aprile 2022 - Ore 12:01 - caricamento letture

Domenica primo maggio torna a Civitanova la Hill Run. La competizione, nata quattro anni fa ed interrotta una volta a causa della pandemia, si snoda su un percorso interamente pianeggiante, con partenza dal piazzale dello stadio.

Gli atleti si ritroveranno alle 8 e alle 9,30 inizieranno la gara percorreranno il lungomare sud, il molo, il lungomare nord e faranno ritorno girando sullo stesso itinerario. Una sfida velocissima, che sarà accompagnata da musica dal vivo con postazioni fisse lungo il percorso e ristori. L’evento è organizzato da Onlyou Fitness e Sport e Radio Linea n 1, in collaborazione con Atletica Civitanova e con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune. L’associazione ludico/motoria “Nuovo mondo” animerà la giornata per i più piccoli con percorsi motori, allestimenti di scivoli gonfiabili, trucca bimbi e giochi.

La gara podistica di 10 km Fidal è aperta ai soli tesserati ed inserita nel calendario nazionale, mentre la 10km non competitiva è aperta a tutti e non è soggetta a cronometraggio. Ci sarà anche la possibilità di iscriversi alla passeggiata di 4,5 km. La premiazione della gara competitiva è prevista alle 10,30.

Le iscrizioni si possono effettuare presso la Palestra Onlyou in via Luigi Einaudi a Civitanova Marche oppure online: https://enternow.it/it/browse/hill-run-2022. Saranno rispettate tutte le norme anti-Covid in base alla normativa vigente. Per l’occasione, domenica scatta il divieto di sosta e di fermata dalle 6 alle 12 e il divieto di transito per tutti i veicoli sul percorso della manifestazione podistica.

