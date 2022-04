Guardie venatorie volontarie,

in 42 superano l’esame

MACERATA - Hanno frequentato il corso organizzato dalla Federcaccia provinciale

Si sono svolti a Macerata, al servizio decentrato della Regione Marche, gli esami per le aspiranti guardie venatorie volontarie che hanno frequentato il corso organizzato dalla Federcaccia provinciale di Macerata. Sono stati 42 gli esaminandi che hanno superato la prova scritta ed orale e che potranno quindi presentare istanza per il rilascio del decreto.

«Un doveroso ringraziamento a tutti i docenti che con professionalità hanno preparato le aspiranti guardie volontarie – dice il presidente provinciale Fidc Macerata Nazzareno Galassi -. La Federcaccia vuole inoltre ringraziare tutte le future guardie venatorie che vorranno collaborare per un concreto servizio di vigilanza sul territorio, in piena collaborazione con la Polizia provinciale. La vigilanza venatoria è fondamentale per la salvaguardia del territorio e per la tutela della fauna selvatica e per un disciplinato prelievo venatorio».

