Condizionamenti della volontà,

2 giorni di convegno degli avvocati

CIVITANOVA - Si svolgeranno il 29 e 30 aprile. Tanti i relatori, il primo tema trattato sarà la droga dello stupro. A organizzare è Camera Penale di Macerata

Due giorni di convegno sui condizionamenti della volontà (analisi comportamentale, neuropsicologia e intelligence) a Civitanova. A organizzarlo la Camera penale di Macerata. Si svolgerà il 29 e 30 aprile alla sala convegni del Banco Marchigiano. Dopo i saluti del sindaco di Civitanova, Fabrizio Ciarapica, e dei presidenti dell’ordine degli avvocati, Maria Cristina Ottavianoni, e della Camera Penale, Jacopo Allegri, il convegno sarà introdotto dall’avvocato Simone Santoro, responsabile per i rapporti con procure e pg della Camera Penale di Macerata.

I relatori saranno: Sabrina Magris (presidente École Universitaire Internationale, Nato Smes, consulente internazionale Osce, Visiting Professor Universidad Rey Juan Carlos di Madrid, Inspiring professor American Military University), Anna Wojtulewicz (consulente legale dell’Ufficio consolare dell’ambasciata della Repubblica di Polonia di Roma), Martina Grassi, sociologa e criminologa, esperta in analisi e investigazione in situazioni di abuso all’infanzia e pedofilia, activity manager Cepol – Agenzia Ue per la formazione delle Forze dell’ordine e Autorità di contrasto, Guest speaker Leicester University, Mihai Viteazul National Intelligence University (Ro), esperto Smes per la Nato.

A moderare il convegno saranno gli avvocati Renato Coltorti, responsabile della Scuola di formazione della Camera Penale di Macerata e l’avvocato Federico Valori, ex presidente della Camera Penale di Macerata. Il convegno si aprirà alle 15 di venerdì affrontando il tema della droga dello stupro. Sabato il convegno inizierà alle 9,30 e si parlerà di Limiti cognitivi e bias. L’evento è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Macerata con 3 crediti formativi per sessione, di cui 1 credito formativo in deontologia per la sessione del 29 aprile. I partecipanti dovranno essere muniti di Green pass e mascherina Ffp2.

