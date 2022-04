Precipita dal terzo piano,

morto un 64enne

POLLENZA - La tragedia a Casette Verdini in via Brancaccio. Si è trattato di un gesto volontario

27 Aprile 2022

Precipita dal balcone al terzo piano e muore. La vittima è un 64enne. E’ successo stamattina a Casette Verdini di Pollenza, in via Brancaccio. L’allarme è scattato verso le 8,30. Sul posto sono subito arrivati 118, carabinieri e vigili del fuoco. Ma per l’uomo non c’era già più niente da fare. Sono in corso le indagini dei militari dell’Arma, per capire se l’uomo fosse da solo nella sua abitazione al momento della tragedia. Secondo una prima ricostruzione non c’è alcun dubbio comunque sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Non risulta al momento che siano stati trovati biglietti o messaggi che possano spiegare il gesto estremo. L’uomo, un commerciante di abbigliamento, sembra che da qualche tempo soffrisse di depressione.

(aggiornamento delle 12)

