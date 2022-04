Recanatese e Tolentino vincono ancora

Tris della capolista al Porto d’Ascoli

Capezzani e Bartoli in gol, Castelfidardo ko

SERIE D - I giallorossi, al Tubaldi, hanno la meglio dei rivieraschi nella ripresa e con una partita in meno restano in vetta a più sei sul Trastevere, il quale precede di un solo punto i cremisi, che al Della Vittoria vincono 2 a 1 in pieno recupero

La capolista Recanatese cala il tris al Porto d’Ascoli e consolida la vetta del girone F di Serie D. Al Tubaldi, nella ripresa, Gomez, Senigagliesi e Sbaffo regalano altri tre punti ai leopardiani, che salgono a quota 57 in classifica. Sei lunghezze sopra il Trastevere, che ha una partita in più. I giallorossi di mister Pagliari, infatti, dovranno recuperare la sfida in casa del Vastogirardi. Giovedì 14 aprile, sempre alle 15, la Recanatese sarà di scena nella tana della Vastese. Il sorprendente Tolentino non molla l’obiettivo della seconda piazza della graduatoria. Al Della Vittoria, un guizzo di Capezzani alla mezz’ora del primo tempo spiana la strada verso il successo. Il Castelfidardo trova il pareggio proprio allo scadere, ma i cremisi ci credono e conquistano il bottino pieno trascinati da Bartoli nell’extratime. I ragazzi di Mosconi si portano a quota 50 punti e confermano sempre più il terzo posto solitario. La formazione laziale è ad un passo, mentre l’Atletico Terme Fiuggi è distante tre lunghezze. Sempre giovedì, il Tolentino sfiderà in trasferta il SN Notaresco per continuare a volare nei quartieri alti della classifica.

Il tabellino di Recanatese – Porto d’Ascoli 3-0:

RECANATESE: Urbietis, Somma, Quacquarelli, Gomez, Pacciardi, Marafini, Minicucci, Raparo, Minnozzi, Sbaffo, Giampaolo. A disp.: Amadio, Meloni, Alessandretti, Capitani, Sopranzetti, Guidobaldi, Ferretti, Senigagliesi, Defendi. All.: Pagliari.

PORTO D’ASCOLI: Testa, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Rossi, Evangelisti, Massi, Clerici, D’Alessandro, Pietropaolo, Sabatini. A disp.: Finori, Verdesi, Battista, Petricci, Aliffi, Pacchioli, Marini, Spagna. All.: Ciampelli.

TERNA ARBITRALE: Ursini di Pescara (Serra di Tivoli – Giacomini di Viterbo)

RETI: 48′ Gomez, 56′ Senigagliesi e 70′ Sbaffo.

Il tabellino di Tolentino – Castelfidardo 2-1:

TOLENTINO: Bucosse, Salvatelli, Severini, Bonacchi, Miccoli, Nonni, Stefoni, Tortelli, Padovani, Zammarchi, Capezzani. A disp.: Marricchi, Tartarelli, Giaconi, Strano, Bartoli, Lattanzi, Fofana, Prosperi, Cicconetti. All.: Mosconi.

CASTELFIDARDO: Demalija, Murati, Mataloni, fermani, Baraboglia, Morganti, Cusimano, Marcelli, Perkovic, Bracciatelli, Braconi. A disp.: Palombo, Fabiani, Baldoni, Faye, Marckiewicz, Cvetkovs, Camara, Riggio, Landi. All.: Manoni.

TERNA ARBITRALE: Palmieri di Conegliano Veneto (Zoccarato di Padova – Morsanuto di Portogruaro)

RETI: 30′ Capezzani, 91′ Marcelli, 94′ bartoli

