Le uova di Afam per sostenere

il lavoro dell’associazione

PASQUA - In vendita su prenotazione e a Macerata e Civitanova

8 Aprile 2022 - Ore 12:56 - caricamento letture

Una donazione da 20 euro per un uovo pasquale di Afam Alzheimer Uniti Marche e sostenere il lavoro dell’associazione e l’impegno quotidiano a fianco delle persone con Alzheimer e delle famiglie. Si possono prenotare le uova al cioccolato fondente o al latte inviando una email ad afam.marche@gmail.com o telefonando al numero 3779841431 per ritirarla in sede (Circolamente) in Via dei Velini 19/C a Macerata, oppure comprarle direttamente domani dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30 al Valdichienti, domenica alla chiesa di Santa Croce e mercoledì 13 aprile dalle 9,30 alle 12 al mercato (di fronte al negozio Talmone). Le uova disponibili anche da: Osteria Agnese, via Edmondo de Amicis Macerata, Panino Marino Macerata (Corso Giacomo Matteotti) e Civitanova, via Nettuno, via Gorizia, Pizzeria Roberta via Giuseppe Garibaldi Macerata, Salsamenteria Gastronomica Corso Fratelli Cairoli Macerata. «L’Afam Alzheimer Uniti Marche odv ringrazia di cuore ciascuno di loro per l’impegno e la generosità e sentitamente l’azienda Quacquarini e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa per la generosa disponibilità».

