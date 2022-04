La nuotatrice Maria Chiara Cera

accolta dal Consiglio delle donne

MACERATA

Calorosa accoglienza da parte del Consiglio delle donne che nell’ultima seduta del 6 aprile scorso ha ricevuto nella sala consiliare Maria Chiara Cera, la nuotatrice maceratese che parteciperà dal 1° al 15 maggio alla XXIV edizione delle Summer Deaflympics, l’Olimpiade degli atleti sordi, a Caxia do Soul in Brasile.

La presidente del Consiglio delle donne Sabrina De Padova, nel salutare la giovane campionessa ha ricordato come lo sport sia fonte di inclusione e integrazione per tutti e come insegni a rispettare le regole, gli altri giocatori e i tempi di ognuno. La De Padova ha sottolineato anche come lo sport significhi spirito di sacrificio, permetta di confrontarsi con i propri limiti e sproni lo sportivo a cercare di superarli.

La presidente ha definito Maria Chiara Cera una “combattente” e di come insieme alla sua famiglia, abbia dovuto lottare più degli altri sia per via della disabilità sia per raggiungere prestazioni sempre migliori.

La presidente poi si è congratulata con la campionessa per i risultati raggiunti e le ha donato la sacca del Consiglio delle donne in rappresentanza di tutte le componenti del consesso e della città di Macerata.

Maria Chiara, insieme alla mamma che l’ha accompagnata, ha ringraziato le componenti del Consiglio dell’invito e ha raccontato con emozione le difficoltà che ha dovuto superare per arrivare al traguardo raggiunto.

Gli altri punti all’ordine del giorno hanno riguardato la presentazione del libro “Il canto dell’erba” della scrittrice Lidia Appignanesi e la proposta di un convegno per trattare le molteplici forme di violenza.

