La Festa dell’Europa

anche all’insegna dello sport

MACERATA - L'assessore Riccardo Sacchi coinvolge le associazioni sportive della città per l'iniziativa in programma il 14 maggio

8 Aprile 2022 - Ore 13:55 - caricamento letture

Quest’anno la Festa dell’Europa, in programma a Macerata dal 9 al 15 maggio, strizza l’occhio anche allo sport. Nel programma delle iniziative infatti, non poteva mancare uno stretto collegamento con “Macerata Città Europea dello Sport 2022” e per questo motivo sabato 14 maggio saranno previsti spazi dedicati alle associazioni sportive maceratesi che intendano far conoscere la propria attività attraverso dimostrazioni, laboratori, mini tornei finalizzati alla promozione delle singole discipline.

«Nessun tema come lo sport – interviene l’assessore allo Sport, Riccardo Sacchi – riesce a far leva su principi come quello dell’inclusione, della partecipazione, nonché dell’adesione ai valori fondanti dell’Unione Europea. In tale contesto fondamentale è il ruolo del ricchissimo panorama di Associazioni sportive maceratesi che quotidianamente, con passione e sacrificio, portano avanti e fanno vivere più di 60 discipline, con il sostegno e l’impegno di coloro che praticano e vivono ogni giorno lo sport in città».

Come aderire – Ogni associazione potrà partecipare proponendo iniziative in grado di coinvolgere la cittadinanza. Per aderire è necessario compilare il form reperibile al link: https://forms.gle/qbXoEsy3qJNWYuCVA entro e non oltre mercoledì 20 aprile.

Riunione organizzativa – A seguire, venerdì 22 aprile alle 12, nella sala consiliare del Comune di Macerata, in piazza della Libertà, si terrà una riunione organizzativa e di coordinamento, tra l’Amministrazione e le associazioni sportive che vorranno aderire all’iniziativa.

