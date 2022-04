Infanzia, adolescenza e disabilità:

aperto il tavolo istituzionale

CIVITANOVA - La soddisfazione dell'assessore Capponi: «La sinergia tra istituzioni, con lo sguardo aperto alle esperienze e vissuti di altri attori, è fondamentale per creare la rete virtuosa che agisca davvero in città»

Aperto a Civitanova il tavolo istituzionale sulle tematiche relative all’infanzia, all’adolescenza e alla disabilità, convocato dall’assessore ai Servizi Sociali Barbara Capponi a cui hanno partecipato il presidente dell’Asp “Paolo Ricci”, il dirigente del Commissariato, il Comandante della Guardia di Finanza, la dirigente dei Servizi Sociali ed Educativi dell’ente comunale, le rappresentanze delle dirigenze dei quattro istituti Scolastici Comprensivi, dell’Iis Leonardo da Vinci, dell’ Itcg F. Corridoni, dell’Ambito Territoriale Sociale 14 e del Centro per la famiglia del Comune gestito da Asp “Paolo Ricci”. Portato al tavolo anche il contributo dei Vigili del fuoco che, impossibilitati a partecipare per impegni improvvisi, hanno delegato l’Assessore Capponi, previo confronto, di fare da loro portavoce per iniziative e suggerimenti. L’incontro, pensato già prima dell’emergenza Covid, si è potuto realizzare ora in presenza e ha inteso avviare un momento di confronto costruttivo per fare il punto sulle sinergie, criticità e risorse presenti in città su questi ambiti.

«Partendo dall’idea, nata dalla condivisione di diversi attori istituzionali, di rendere la nostra Civitanova “Città con l’Infanzia”, ci si è confrontati sui servizi e le iniziative attivate (Centro per la Famiglia, “Educativa di Strada”, Sportello Autismo, attività estive per i ragazzi disabili) non solo dal Comune ma da parte di tutte le rappresentanze presenti al tavolo – si legge in una nota del Comune -. Nell’incontro, infatti, tutti gli interlocutori hanno svolto le proprie considerazioni sulle sfide poste dalle necessità emergenti in ambito educativo e di pronta risposta sulla disabilità: sono state evidenziate le collaborazioni già in essere tra Istituzioni, Scuole, Forze dell’Ordine e Servizi Territoriali, da implementare e coordinare con confronti costanti. Insieme si è convenuto sulla assoluta necessità di operare in sinergia sul territorio. In tal senso Agostino Basile, presidente dell’Asp “Paolo Ricci” partner istituzionale nella gestione di molti servizi e promotore a sua volta di autonome iniziative quali il progetto “Siblings”(spazio apposito per fratelli e sorelle di bambini e ragazzi disabili), ha presentato spunti di riflessione e di confronto, subito colti dagli altri presenti che sono intervenuti con entusiasmo e partecipazione portando la loro esperienza e i loro suggerimenti».

«Ringrazio tutti gli intervenuti per lo scambio significativo avvenuto – ha dichiarato l’Assessore Barbara Capponi – La sinergia tra istituzioni, con lo sguardo aperto alle esperienze e vissuti di altri attori, è fondamentale per creare la rete virtuosa che agisca davvero in città. È stato importantissimo condividere informazioni sulle collaborazioni e sui servizi attivi, da quelli più noti come il Centro per le Famiglie fino all’educativa di strada, tanto defilata quanto essenziale e concreta per giovani e adolescenti. Proseguiremo con altri tavoli istituzionali e incontri a tema per settori e categorie per la città con l’infanzia a misura di tutti e costruita tutti insieme».

