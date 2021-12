«La Vernaccia deve pensare in grande,

valorizziamo un territorio unico

con una “masterclass” di produttori»

L'INTERVENTO di Mosè Ambrosi, amministratore della Cantina Fontezoppa: «La mia non è stata una provocazione, amo Serrapetrona e penso che con una propria etichetta di vino possa diventare un'attrazione turistica. Nessuna guerra tra produttori, le mie proposte si basano sulla condivisione di progetti con alla base la qualità»

24 Dicembre 2021 - Ore 19:32 - caricamento letture

Mosè Ambrosi, amministratore della Cantine Fontezoppa, interviene sul dibattito di questi giorni che vede protagonista la Vernaccia di Serrapetrona, di cui è produttore dal 1999:

“Non si è parlato così tanto della Vernaccia Nera come in questi giorni, quasi a evidenziare che le diverse riunioni fatte nella sala consiliare di Serrapetrona a parlare della qualunque sono state inutili, meglio una “sparata di Carlo Cambi” riportata da Cronache Maceratesi che ore ed ore di dibattito tra noi. Il titolo “La Vernaccia Nera esiste” dato ad una mia serata di degustazione Fontezoppa, con l’unico intento di promuovere questo territorio, in un luogo di cultura enologica come il Vecchio Caffè Maretto della mia città, non è una provocazione verso Serrapetrona o verso gli altri amici produttori che rispetto (mentre qualcuno si diverte a deviare la comunicazione ed usarla a scopi propri a costi zero) ma un punto di partenza, un mio personale sfogo e la risposta a voce alta a Mario Soldati, dove avrei voglia di urlarla in cima a “San Venanzo” così che risuoni per tutta la vallata.

Dopo che Soldati venne a Serrapetrona su suggerimento di Luigi Veronelli, scrisse nel suo libro “Vino al Vino” che la Vernaccia nera non esiste o se esiste ne è troppa poca per poterla bere.

Riparto quindi dal 1970, dalle parole di Mario Soldati perché ben poco è cambiato a Serrapetrona, è la Docg. seppur creata, non ha portato risultati significativi a questa terra magica, perché non basta una “denominazione” per affermare un vino. Occorre innanzitutto qualità e quindi basse rese, riconoscimenti da parte delle guide di settore, investimenti sul territorio, visioni coese tra i pochi produttori superstiti e la conoscenza del mercato e dei gusti internazionali e poi un po’ di fortuna che non guasta mai. Ringrazio Ugo Bellesi per l’assist pubblicato poche ore fa su codesto giornale, perché proprio le mie proposte sulla Vernaccia nera, fatte ai miei colleghi produttori, si basano proprio sulla condivisione di progetti con alla base la qualità, la promozione seria e la condivisione di costi di promozione che per adesso non hanno trovato accoglienza o per lo meno sono ancora messi li appesi ad appassire.

Stanco e bisognoso di affermare la qualità di questo vitigno, inizio il cammino da solo, nella speranza che qualcuno mi raggiunga lungo il tragitto. Scelgo uomini che di vino ne sanno, come il prof. Cambi, il dottor Guido Invernizzi, il divulgatore Francesco Saverio Russo e chef famosi e seri come Errico Recanati del ristornate Andreina (una Stella Michelin) e gli chiedo innanzitutto quali sono le loro impressioni sulla Vernaccia Nera e sulla scelta di investire tutto o quasi nella versione ferma Serrapetrona Doc e se valga la pena spendere tempo e risorse nella promozione di questo nettare.

Iniziamo un percorso enogastronomico alla ricerca del cibo e del vino genuino e poi un magico pranzo immerso nel nostro vigneto “Fabrini”, ci regala un’emozione che abbiamo voluto trasmettere con dei brevi filmati per condividere con tutti, quei momenti di gioia ed entusiasmo che ci ha totalmente portati su un’altra dimensione.

Amo questo vino e godo anche io, quando, seduto in piazza Santa Maria a Serrapetrona, lo abbino ad un panino croccante e due fette del nostro “Santo Ciauscolo”, ma tutto questo non basta se vogliamo sperare di vendere bottiglie sopra le 7-8 euro, che andrebbero a giustificare la tanta fatica che noi produttori di montagna facciamo per produrre in questa terra difficile.

A Serrapetrona, le rese sono basse per natura, siamo in montagna sopra i 500 metri, i terreni sono rocciosi, l’uva stenta a maturate, le vigne sono ripide ed i cinghiali molto spesso arrivano prima di noi produttori a vendemmiare, quindi si deve valorizzare un territorio unico partendo dalla qualità.

È vero, non sono nato a Serrapetrona, ma come tanti maceratesi, abbiamo passato domeniche di festa in questo paesino respirandolo nei momenti più belli della settimana e quindi una delle mie massime soddisfazioni sarebbe vederlo arricchire giorno per giorno di nuove attività turistiche, di relais a 5 stelle e di gente in arrivo da tutto il mondo, attratte da un’etichetta di vino, per viverlo come lo vivo io. Un po’ quello che hanno fatto in altri borghi del centro Italia, soprattutto in Toscana. Tutto questo in 50 anni di Doc non è avvenuto. Perché?

Il futuro della Vernaccia nera passerà per la Doc Serrapetrona, quindi il vino fermo che sposa moltissimi piatti nazionali ed internazionali, vedo l’appassimento delle uve ideale per potenziare le riserve a cui auspico si possano identificare prima possibile nella D.o.c, modificando il disciplinare per poter scrivere la parola magica “riserva” in etichetta e ci concentreremo per riportare il metodo Champenoise o meglio il nostro italico metodo Classico nella versione Docg in piccole numerazioni aspettando il prossimo Mario Soldati che venga ad assaggiarlo A Serrapetrona, magari questa volta in una “masterclass” condivisa tra tutti noi produttori.

Sono certo che nessuna guerra tra produttori nascerà a Serrapetrona, ma sarà il vino a vincere come sempre”.

