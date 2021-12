«Persone fragili negli ospedali,

essere accompagnati è un loro diritto»

LA PRESIDENTE DI Alzherimer Uniti Marche Manuela Berardinelli interviene dopo la vicenda di Civitanova: «Familiari e caregiver facciano valere l'art. 11 del Dpcm del 20 marzo. Ho scritto anche al ministro Speranza perché i presidi ospedalieri e del 118 ne tengano conto»

«La persona fragile che ha bisogno di accedere alle cure può essere accompagnata da un familiare o un caregiver». A precisarlo è Manuela Berardinelli, presidente di Alzheimer Uniti Marche, dopo quanto accaduto a Civitanova dove Franco Cerolini, 72 anni, affetto da Alzheimer. L’uomo, perso di vista al Pronto soccorso dove era stato preso in carico, poi ritrovato in un bar con la flebo ancora attaccata, è morto due giorni dopo a Villa Pini. La figlia ha denunciato che non le era stato consentito di assistere il padre.

Berardinelli interviene per chiarire le norme attualmente in vigore: «I familiari possono esercitare il diritto dato dall’art. 11 del Dpcm 2 marzo 2021 che giustamente contempla, in questo periodo Covid, l’eccezione nell’essere accompagnati da un familiare o caregiver di riferimento qualora l’accesso alle cure riguardi la persona fragile. Siamo tutti consapevoli del difficile e complesso momento che stiamo vivendo ed in particolare la sanità che è in prima linea ciò non toglie che la persona fragile che sia Alzheimer o qualsiasi altra patologia non può non essere accompagnata dal familiare o assistente domiciliare di riferimento nei vari presidi ospedalieri».

Il caso di Civitanova non è il primo in Italia, i casi di wandering infatti si sono moltiplicati ad esempio negli ospedali Romani, dove è morto Giovanni Manna. Tanti altri fortunatamente non hanno avuto tragiche conseguenze. La presidente di Alzheimer Uniti Marche, oltre a diffondere quanto previsto dall’art.11 tra le associazioni che si occupano di persone fragili in tutta Italia, ha scritto al ministro Roberto Speranza «per domandare un intervento, attraverso i canali che riterrà idonei ed efficaci, al fine di invitare i presidi ospedalieri e del 118 a tenere conto dell’art. 11 del Dpcm 2 Marzo 2021 che giustamente contempla, in questo periodo Covid , l’eccezione nell’essere accompagnati da un familiare o caregiver di riferimento qualora l’accesso alle cure riguardi la persona fragile».

