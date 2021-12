«Truffa milionaria ai clienti»,

promoter patteggia 2 anni e 4 mesi

MACERATA - Giuseppe Del Gobbo era imputato per truffa e appropriazione indebita, sotto accusa anche la moglie che ha patteggiato 1 anno. L'udienza si è svolta davanti al gup Giovanni Manzoni. Diciotto le parti civili

14 Dicembre 2021 - Ore 19:43 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Truffe per circa tre milioni di euro, questo quanto veniva contestato al promoter maceratese Giuseppe Del Gobbo, 75 anni: oggi ha patteggiato 2 anni e 4 mesi (e 2.800 euro di multa) al gup del tribunale di Macerata. Imputata era anche la moglie del promoter, Manuela Ruffini, 60, di Macerata: ha patteggiato un anno, pena sospesa, e 1.200 euro di multa. Dovranno inoltre pagare le spese legali di tutte le 18 parti civili (inizialmente 11 a cui se ne sono aggiunte sette l’ultima udienza) che si sono costituite al processo. Per i risarcimenti se ne parlerà in sede civile. Due capi di imputazione su 9 sono stati dichiarati prescritti. Diversi gli episodi che venivano contestati dall’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi. Quello in cui si contesta la cifra maggiore sarebbe avvenuto tra il 2002 e il 2019.

In quel caso Del Gobbo avrebbe ricevuto da una coppia 1 milione e 227mila euro. Prima come promotore per la Banca Bnl investimenti, poi come promotore della Cassa di risparmio di Firenze e successivamente della San Paolo Banca Fideuram.

Quando la coppia, continua l’accusa, aveva chiesto lo smobilizzo di 50mila euro, Del Gobbo ne avrebbe omesso la restituzione e si sarebbe reso irreperibile. Si parla poi di una truffa di 16mila euro, con la complicità della moglie, nel prospettare ad una cliente un interesse annuo del 3% investendo, appunto, i 16mila euro. In un altro dei capi di imputazione si parla di una proposta di investimenti immobiliari per 650mila euro, somma di cui si sarebbero anche in quel caso appropriati Del Gobbo e la moglie. Ad un’altra cliente sarebbero stati truffati 20mila euro, con la prospettiva di fare investimenti assicurativi. A due coppie di coniugi, tra il 2017 e il 2019 sarebbero stati portati via 122mila euro con la proposta di un investimento assicurativo. Un’altra coppia ancora avrebbe perso 29mila euro. E ancora, continua l’accusa, da altri due clienti il promoter e la moglie avrebbero ottenuto 240mila euro in titoli di credito. Tra le vittime poi c’era anche una nipote di Del Gobbo che avrebbe perso 200mila euro, versati nella prospettiva di fare degli investimenti. A luglio si sono costituite parte civile altre sette persone, di cui sei del Veneto, che lamentavano di aver perso tra i 400 e i 450mila euro.

Oggi Del Gobbo e la moglie, assistiti dagli avvocati Paolo Giustozzi e Marco Cardarelli, hanno deciso di patteggiare la pena. «La decisione è stata quella di patteggiare, anche se noi sosteniamo che le somme contestate non erano tutte versate, erano duplicate perché le stesse somme erano reinvestite. Sul reato di truffa poi ho qualche perplessità: hanno promesso dei rendimenti, cosa che fa qualunque promotore finanziario» dice l’avvocato Giustozzi. Al processo, che si è svolto davanti al gup Giovanni Manzoni, diciotto le parti civili, assistite, tra gli altri, dagli avvocati Massimiliano Cofanelli (oggi sostituito dall’avvocato Ivan Gori), Olindo Dionisi, Narciso Ricotta, Paola Medori, Francesca Marchesini, Alessio Matarazzi.

