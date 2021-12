Dottoressa Unimc vince

il premio “Brunetta Formica”

MACERATA - Silvia Campanari si è aggiudicata il riconoscimento in memoria della prima coordinatrice dell’Ats 15 e, per lunghi anni, dirigente del settore Servizi sociali del Comune, mancata prematuramente nell’agosto del 2017

E’ andato a Silvia Campanari, laureata all’Università di Macerata nel corso di Laurea Magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona con la tesi “Strategie di Long-term care a favore dell’assistenza domiciliare e della messa in rete delle risorse: il caso dell’Ambito Sociale XV di Macerata”, il primo premio di laurea intitolato a Brunetta Formica, prima coordinatrice dell’Ats 15 e, per lunghi anni, dirigente del settore Servizi sociali del Comune di Macerata, mancata prematuramente nell’agosto del 2017. La tesi vincitrice è stata scelta dalla commissione composta da Angela Genova docente dell’Università di Urbino, Giuseppe Rivetti docente dell’Università di Macerata e da Carla Scarponi coordinatrice dell’Ats 15, che dall’istituzione del premio si è potuta riunire solo quest’anno a causa della pandemia.



Il premio è stato consegnato nel corso di una cerimonia svoltasi nella sala consiliare del Comune di Macerata alla presenza del presidente del Comitato dei Sindaci dell’Ats 15, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, del vice presidente Mauro Romoli, sindaco di Pollenza, dell’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Treia Luana Moretti, del coordinatore dirigente Ats 15 Carla Scarponi, del professore Giuseppe Rivetti, docente dell’Università di Macerata. «Non ho avuto l’occasione di conoscere personalmente Brunetta Formica ma dai racconti e dalle testimonianze dei dipendenti comunali e di chi ha avuto l’onore di lavorare e collaborare con lei – ha detto Parcaroli salutando i presenti – ho ben compreso quanto la dedizione, la professionalità e l’amore per il sociale fossero dei punti fondamentali della sua esistenza. Come prima coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale 15 ha dimostrato di conoscere bene uno dei settori più delicati e importanti del Comune e ha soprattutto dimostrato le sue grandi doti umane nel voler promuovere e implementare una rete integrata di interventi e servizi sociali locali. Con il riconoscimento a lei dedicato e “affinché il suo grande esempio non sia dimenticato”, premiamo Silvia Campanari una giovane studentessa che ha focalizzato la sua tesi di laurea sull’Ats 15 e su quanto rappresenti un esempio in fatto di assistenza domiciliare e di messa in rete delle risorse, aspetti cari alla nostra dirigente prematuramente scomparsa che è stata capace di trasmettere passione e amore verso il proprio lavoro a chi oggi è qui presente».

«Affinché il suo grande esempio non sia dimenticato» infatti fu la motivazione con cui tutti i sindaci dell’Ambito Territoriale 15 istituirono nel 2019 il premio di laurea di 1.000 euro da assegnare a una tesi di laurea magistrale in Servizio Sociale destinato ai laureati in uno degli atenei delle Marche, negli anni dal 2016 al 2019, con una tesi su temi caratterizzanti la competenza dell’Ambito Territoriale Sociale quali, ad esempio, la programmazione di politiche sociali, la progettazione sociale, l’organizzazione dei servizi. «Brunetta Formica ha pensato l’attuale assetto operativo dell’Ambito Territoriale Sociale – ha detto il vice presidente dell’Ats 15 Romoli – ha promosso la nascita e lo sviluppo dell’attuale rete integrata degli interventi e servizi sociali, coinvolgendo, in questa costruzione tutte le istituzioni e non lasciando indietro le realtà del privato sociale, senza mai escludere nessuno. E’ stata anche una innovatrice della rete dei servizi: basti pensare a quante progettualità da semplici sperimentazioni sono diventate servizi strutturati a tutti gli effetti grazie al suo operato. Senza dimenticare che è stata un’assistente sociale che si è instancabilmente adoperata all’interno della propria comunità professionale, dedicandosi alla formazione continua, sia come discente ma anche come insegnante. E come Comitato dei Sindaci abbiamo voluto che i principi di innovazione, di continua ricerca e studio, di inclusività, di cui Brunetta Formica è stata esempio costante, fossero in qualche modo ‘celebrati’ con questo premio».

