“Timbrami le labbra”,

nuovo singolo di Giovanni Neve

«Ad inizio 2022 uscirà il mio primo album»

BRANO - Il 24enne civitanovese lancia la sua canzone, che uscirà giovedì: «Sono molto legato a questo pezzo, è il primo che ho scritto ed inciso: ha rappresentato l'inizio della mia carriera»

7 Dicembre 2021 - Ore 13:50

di Mirko Silla

Continua nel suo percorso di crescita il cantautore 24enne civitanovese Giovanni Morbidoni, in arte Giovanni Neve. La sua musica è manifesto di semplicità e leggerezza, viaggia tra il Pop e l’Indie.

«Dopo aver pubblicato il mio primo pezzo “Camini”, ho proseguito uscendo con “Astronavi da crociera e “Te quiero mama”, singoli che sono andati tutti molto bene avendo raggiunto più di centomila streaming, oltre ad essere finiti in playlist importanti come “Scuola indie” su Spotify e “Swipe pop” su Apple Music. Ora, in anteprima assoluta, vi dico che il 9 dicembre uscirà il mio nuovo pezzo “Timbrami le labbra”, canzone alla quale sono molto legato essendo la prima che ho scritto ed inciso, e che ha rappresentato l’inizio di questo progetto e della mia carriera. Dietro questo brano, si nasconde un momento molto difficile e malinconico, che ogni ragazzo o ragazza ha vissuto durante la propria vita. La scrissi mosso dal dolore di una storia finita con la mia fidanzata; c’è stato però un istante ben preciso, quando la incontrai salendo su un autobus e la ignorai completamente: tornando a casa ho visto quella scena dall’esterno, in terza persona, ed è stata d’ispirazione per incidere il ritornello “timbrami le labbra come se non avessimo il biglietto”. Ricordando gli inizi, Giovanni sottolinea che “il destino, la Provvidenza, nei quali credo, ci hanno messo del loro quando in quel periodo ebbi la fortuna di incontrare il mio produttore Fabio De Sanctis, che mi ha permesso, mettendo a disposizione il suo studio, di incidere il pezzo. E’ stato il primo a credere in me e a vedere del talento in quello che facevo, di questo gliene sarò sempre grato e tutt’oggi Fabio è una persona fondamentale nel mio percorso».

Guardando avanti, invece, non c’è solo il nuovo singolo nel futuro di Giovanni Neve «nei primi mesi del 2022 pubblicherò il mio primo album che verrà gestito dalla mia casa di distribuzione “Artist first”, che si occupa di artisti come Gazzelle, Fulminacci e Alfa. Il disco uscirà in tutti i formati, digitale, fisico ed anche in vinile. Una parte fondamentale, ovviamente, nella carriera di un cantante sono i live; per ora, grazie alla mia casa discografica Ventidieci, mi sono tolto la soddisfazione di aprire tre concerti sold out degli Psicologi, che mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere fuori Civitanova, ma soprattutto fuori dalle Marche. Iniziare in questo periodo non è sicuramente facile vista la situazione che stiamo vivendo, ma visto questo progressivo ritorno alla normalità, voglio essere ottimista e dire che con l’arrivo della primavera avrò modo di esibirmi live davanti a tanta gente, che è la cosa più bella che un artista possa desiderare. Ci tengo, infine, a ringraziare la mia casa discografica Ventidieci che crede fortemente in questo progetto come ci credo io, la mia ragazza Alessia, che come Beatrice per Dante è stata ed è fonte d’ispirazione di tante canzoni e tutte le persone che mi sono vicine e mi seguono in questo meraviglioso viaggio. Come dico sempre, insieme faremo grandi cose».

