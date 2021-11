Le criptovalute tra trading,

blockchain e tassazioni

IL SEMINARIO organizzato dall'associazione Elsa Macerata e Starting Finance PoliMarche si svogerà venerdì 26 novembre al Dipartimento di Economia dell’Università Politecnica delle Marche

24 Novembre 2021

“Le criptovalute tra trading, blockchain e tassazioni”: è il titolo del seminario che si terrà venerdì 26 novembre al Dipartimento di Economia dell’Università Politecnica delle Marche.

Un evento dal tema attuale, interamente organizzato da giovani studenti appartenenti ad Elsa Macerata e Starting Finance PoliMarche.

«L’evento nasce dal voler creare una cooperazione tra due associazioni di giovani studenti che si pongono i medesimi obiettivi: diffondere cultura giudico-economica e diminuire il divario tra mondo lavorativo ed universitario -dice Debora Sagripanti, vice presidente per lo Sviluppo Professionale di Elsa Macerata – Per realizzare tale progetto abbiamo lavorato per mesi, ci siamo sin da subito mobilitati per reperire il posto, l’aula ed i più preparati professionisti nell’ambito del tema scelto».

«Il motivo che ci ha spinti a collaborare con Elsa Macerata- afferma Giacomo Magi, presidente di Starting Finance PoliMarche – è stato il fatto che ci accomunassero i medesimi obiettivi, pertanto abbiamo accolto l’idea della realizzazione di questo seminario multidisciplinare sin da subito e con molto entusiasmo. Si tratta di un argomento estremamente attuale e complesso che verrà analizzato sotto tutti i punti di vista, quello economico, giuridico e tecnologico».

L’evento sarà aperto a tutti, studenti e non, sia in presenza che attraverso la piattaforma Teams. Tra i relatori che interverranno vi saranno Giuseppe Rivetti, docente di diritto tributario nel dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata; Camilla Mazzoli, docente di intermediari finanziari del dipartimento di Management dell’Università Politecnica delle Marche; Marco Baldi, professore associato di telecomunicazioni presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università Politecnica delle Marche; I professionisti Francesco Losso, Leone Spitella e Matteo Marchesini, traders, analisti e consulenti di Roma.

